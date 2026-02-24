Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті

28 березня у Палаці спорту відбудеться масштабний Вечір пам’яті, присвячений легендарному українському співакові Степан Гізі. На концерті виступлять як мастодонти української сцени, так і нові молоді дарування в українському шоу-бізнесі. Однією з молодих виконавиць в рамках заходу стане Nastya Semchuk, яка представить культову композицію артиста — "Остання ніч" у власній емоційній інтерпретації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу артистка.

Варто зауважити, що для співачки цей виступ — не просто черговий вихід на сцену, а важливий творчий виклик та особистий іспит.

Підготовка до Вечора памʼяті для мене — це не лише репетиції вокалу. Це спробапрожити кожне слово пісні. Я відчуваю величезну відповідальність, адже виступати на такій арені — це здійснення моєї великої мрії. Коли я вийду на сцену, у серці будуть два почуття: безмежна вдячність за довіру і трепетне хвилювання. Це велика честь — бути частиною події, присвяченої людині, яку я щиро поважаю - зізнається Nastya Semchuk.

За словами артистки, вибір композиції був невипадковим, адже саме "Остання ніч" стала для неї символом внутрішньої зрілості та сміливості.

Ця пісня вразила мене своєю емоційною напругою. Для мене це історія про мить, коли час ніби зупиняється і залишаються лише справжні почуття. У ній є світла туга, яку я хочу передати глядачам. Для молодої виконавиці це великий виклик — пропустити через себе таку глибину, але саме так я бачу розвиток: не просто співати ноти, а проживати історію, яку Степан Гіга зробив легендарною - говорить співачка.

З творчістю Степана Гіги Nastya Semchuk по-справжньому познайомилася кілька роківтому, коли почала професійно займатися вокалом. Саме тоді, за її словами, вона відкрила для себе складність і водночас мелодійність його пісень. Найсильніший емоційний відгуку співачки викликає трек "Цей сон".

У ньому є особлива світла енергія, яка змушує серце битися швидше й дарує надію не залежно від обставин - ділиться артистка.

На переконання Nastya Semchuk, секрет популярності пісень Степана Гіги полягає у щирості та позачасовості.

Він ніколи не намагався бути "модним" — він завжди був справжнім. Його пісні про любов, родину, людську гідність. Саме тому вони близькі одразу кільком поколінням. Йоготворчість — це місток між минулим і сучасністю. Легенди не вмирають, поки звучать їхні пісні - переконана вона.

Нагадаємо

На концерті, присвяченому пам’яті Степана Гіги виступлять майже 50 артистів, а також його діти.