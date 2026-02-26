$43.240.02
Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до наступної тристоронньої зустрічі, яка, ймовірно, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня. Він обговорив це з Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією та представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський

Наступна тристороння зустріч, скоріш за все, буде в Абу-Дабі на початку березня. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що говорив сьогодні вже кілька разів із Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією та з представниками Президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками сьогоднішніх їхніх зустрічей.

Вже більше готовності до наступного тристороннього формату. Скоріш за все – зустріч наступна буде в Еміратах, буде саме в Абу-Дабі. Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня 

- повідомив Президент.

За його словами, треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів.

Саме такий формат може багато вирішити. Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах 

- додав Президент України.

Зеленський наголосив, що війну треба завершувати – "це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів". Але, на жаль, усі зараз бачать, що готовності росії до миру немає, і жодної ознаки, що путін зупиняє свою машину війни також поки що немає.

Навпаки, він готується далі воювати, і світ повинен бути готовим тиснути на росію, щоб це змінилось. Рецепт усім у світі зрозумілий. Війну росія зупинятиме навіть сама, за власним бажанням, коли світ остаточно зупинить російську нафту, інші російські енергоресурси та російські банки. Це абсолютно реально. Санкції світу мають спрацювати на це – на справжній тривалий мир 

- додав Президент України.

За його словами, Україна і з Америкою, і з Європою обговорює кожен із форматів тиску, форматів дипломатії, які можуть дійсно спрацювати. Дуже важливо, щоб партнери й надалі залишались достатньо рішучими. 

У Женеві працювали у двосторонньому та тристоронньому форматах, окремо зосередились на економічному блоці - Умєров

Антоніна Туманова

