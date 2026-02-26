$43.240.02
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 9618 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 13072 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 14044 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 24845 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 16900 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 78590 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 42669 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50726 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63776 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
публикации
Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта - Зеленский

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к следующей трехсторонней встрече, которая, вероятно, состоится в Абу-Даби в начале марта. Он обсудил это с Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией и представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта - Зеленский

Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что говорил сегодня уже несколько раз с Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией и с представителями Президента Соединенных Штатов Америки Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по итогам сегодняшних их встреч.

Уже больше готовности к следующему трехстороннему формату. Скорее всего – встреча следующая будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта 

- сообщил Президент.

По его словам, нужно финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров.

Именно такой формат может многое решить. В конце концов, лидеры решают ключевые вопросы, и когда речь идет о россии, о таком персоналистском режиме, то это значительно больше, чем в других странах 

- добавил Президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что войну нужно завершать – "это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров". Но, к сожалению, все сейчас видят, что готовности россии к миру нет, и никакого признака, что путин останавливает свою машину войны также пока нет.

Наоборот, он готовится дальше воевать, и мир должен быть готов давить на россию, чтобы это изменилось. Рецепт всем в мире понятен. Войну россия будет останавливать даже сама, по собственному желанию, когда мир окончательно остановит российскую нефть, другие российские энергоресурсы и российские банки. Это абсолютно реально. Санкции мира должны сработать на это – на настоящий длительный мир 

- добавил Президент Украины.

По его словам, Украина и с Америкой, и с Европой обсуждает каждый из форматов давления, форматов дипломатии, которые могут действительно сработать. Очень важно, чтобы партнеры и в дальнейшем оставались достаточно решительными. 

В Женеве работали в двустороннем и трехстороннем форматах, отдельно сосредоточились на экономическом блоке - Умеров26.02.26, 21:51 • 516 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Абу-Даби
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина