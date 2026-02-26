Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта - Зеленский

Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский сообщил, что говорил сегодня уже несколько раз с Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией и с представителями Президента Соединенных Штатов Америки Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по итогам сегодняшних их встреч.

Уже больше готовности к следующему трехстороннему формату. Скорее всего – встреча следующая будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта

По его словам, нужно финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров.

Именно такой формат может многое решить. В конце концов, лидеры решают ключевые вопросы, и когда речь идет о россии, о таком персоналистском режиме, то это значительно больше, чем в других странах

Зеленский подчеркнул, что войну нужно завершать – "это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров". Но, к сожалению, все сейчас видят, что готовности россии к миру нет, и никакого признака, что путин останавливает свою машину войны также пока нет.

Наоборот, он готовится дальше воевать, и мир должен быть готов давить на россию, чтобы это изменилось. Рецепт всем в мире понятен. Войну россия будет останавливать даже сама, по собственному желанию, когда мир окончательно остановит российскую нефть, другие российские энергоресурсы и российские банки. Это абсолютно реально. Санкции мира должны сработать на это – на настоящий длительный мир