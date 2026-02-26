В Женеве работали в двустороннем и трехстороннем форматах, отдельно сосредоточились на экономическом блоке - Умеров
Киев • УНН
В Женеве состоялся раунд переговоров в двух форматах: с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. Рустем Умеров сообщил об отчете Президенту Зеленскому и подготовке следующего раунда.
В Женеве завершили еще один раунд переговоров. Работа проходила в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны – специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – провели совместный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах
По его словам, следующий раунд готовится.
Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной
Кроме того, по словам Умерова, отдельное внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.
Вместе с экономической командой Правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины. Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану
Умеров также поблагодарил Швейцарию за организацию переговоров и созданные условия для работы, а также Президента США Дональда Трампа и его команду за активное участие и последовательную поддержку процесса.
