В Женеве работали в двустороннем и трехстороннем форматах, отдельно сосредоточились на экономическом блоке - Умеров

$43.240.02
50.960.00
ukenru
19:13 • 1600 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 8856 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 12771 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 13771 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 24477 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 16803 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 78101 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 42518 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50653 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63722 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.4м/с
81%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф26 февраля, 09:59 • 38684 просмотра
Под Днепром разоблачили сеть мошеннических колл-центров на более чем 1500 рабочих мест - ОГПVideo26 февраля, 10:39 • 5270 просмотра
Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму26 февраля, 10:53 • 10533 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 20143 просмотра
Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ14:32 • 4776 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 24477 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 20193 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 78102 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 68719 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 73503 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Женева
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10 • 2088 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 39027 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 49653 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 52317 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 57815 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Социальная сеть
Фильм

В Женеве работали в двустороннем и трехстороннем форматах, отдельно сосредоточились на экономическом блоке - Умеров

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В Женеве состоялся раунд переговоров в двух форматах: с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. Рустем Умеров сообщил об отчете Президенту Зеленскому и подготовке следующего раунда.

В Женеве работали в двустороннем и трехстороннем форматах, отдельно сосредоточились на экономическом блоке - Умеров

В Женеве сегодня работа проходила в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. Следующий раунд готовится. Об этом сообщил глава делегации Украины Рустем Умеров, передает УНН.

В Женеве завершили еще один раунд переговоров. Работа проходила в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны – специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – провели совместный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах

- сообщил Умеров.

По его словам, следующий раунд готовится.

Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной

- добавил глава украинской делегации.

Кроме того, по словам Умерова, отдельное внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

Вместе с экономической командой Правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины. Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану

- добавил он.

Умеров также поблагодарил Швейцарию за организацию переговоров и созданные условия для работы, а также Президента США Дональда Трампа и его команду за активное участие и последовательную поддержку процесса.

Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ26.02.26, 20:02 • 3986 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Женева
Швейцария
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты