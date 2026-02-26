Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ

Представители США и Украины покинули место переговоров в Женеве, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Переговоры представителей Украины и США длились около четырех часов.

По данным росСМИ, спецпредставитель российского диктатора кирилл дмитриев также покинул место переговоров Украины с США в Женеве. Проводил ли он какие-либо встречи - не сообщается.

Добавим

Как сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, на повестке дня - "prosperity package", подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием рф, гуманитарный трек и вопросы возможных обменов, идет работа на практические решения.

