Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Эксклюзив
16:20 • 4272 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 8384 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 10630 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 19441 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 14830 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 71798 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 40381 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 49850 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63157 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 54008 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.5м/с
77%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина впервые получит сжиженный газ через Клайпеду до конца марта - Шмыгаль26 февраля, 08:51 • 5494 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 36135 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф26 февраля, 09:59 • 35933 просмотра
Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму26 февраля, 10:53 • 6278 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 15756 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 19448 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 15872 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 71810 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 66539 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 71417 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10 • 34 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 36245 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 48649 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 51327 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 56598 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Отопление
Фильм

Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Представители Украины и США завершили четырехчасовые переговоры в Женеве. Спецпредставитель российского диктатора также покинул место переговоров.

Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ

Представители США и Украины покинули место переговоров в Женеве, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Переговоры представителей Украины и США длились около четырех часов.

По данным росСМИ, спецпредставитель российского диктатора кирилл дмитриев также покинул место переговоров Украины с США в Женеве. Проводил ли он какие-либо встречи - не сообщается.

Добавим

Как сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, на повестке дня - "prosperity package", подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием рф, гуманитарный трек и вопросы возможных обменов, идет работа на практические решения.

Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским26.02.26, 01:26 • 16736 просмотров

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Рустем Умеров
Женева
Соединённые Штаты
Украина