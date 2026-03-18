Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период

19 марта в 03:23 по киевскому времени произойдет Новолуние в знаке Рыб. Это начало нового лунного цикла, который традиционно связывают с планированием, внутренним переосмыслением и завершением предыдущих этапов. Что это значит и чего не стоит делать в этот день, расскажет УНН.

Новолуние в Рыбах: период итогов и внутренних изменений

Новолуние – это фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому ее не видно на небе. Этот период называют временем энергетической тишины, когда стоит замедлиться, отдохнуть и сосредоточиться на себе. На этот раз, Новолуние проходит в знаке Рыб, который является последним в зодиакальном круге.

Это особенное новолуние, ведь оно происходит в последнем знаке зодиакального круга. Такой момент символизирует завершение старого цикла, очищение и подведение итогов прожитого года - считает астролог Ксения Базиленко.

По ее словам, энергия знака Рыб связана с внутренним переосмыслением, духовными выводами и завершением старых историй.

Что рекомендуется делать во время Новолуния

В этот период стоит сосредоточиться на планировании, восстановлении ресурса и работе с собственными мыслями и целями:

1. Этот день хорошо подходит для постановки новых целей, запуска идей или обновления мышления. Рекомендуется записать свои желания на ближайшие недели.

2. Доверять интуиции. В это время она может быть особенно обостренной, поэтому стоит прислушиваться к внутренним ощущениям.

3. Отпустить прошлое - старые обиды, негативные установки или неуверенность, то есть все, что как-то вас обременяет.

4. Уделить время себе. Стоит отдохнуть, заняться спокойными делами, например побыть на природе или почитать.

5. Сосредоточиться на мечтах. Важно держать свои цели в фокусе, но не делиться ими с другими в этот день.

Чего не стоит делать в этот день

Во время Новолуния также нужно избегать определенных действий, чтобы не ухудшить эмоциональное состояние:

1. Не спешить с важными решениями - лучше сначала хорошо все обдумать.

2. Не зацикливаться на ошибках, ведь чрезмерное возвращение к прошлому может мешать двигаться дальше.

3. Избегать негатива и сплетен. Это может повлиять на настроение и общее состояние.