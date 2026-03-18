Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
Киев • УНН
Новый лунный цикл в Рыбах начнется 19 марта в 03:23. Астрологи советуют подводить итоги, планировать будущее и избегать поспешных решений в этот день.
19 марта в 03:23 по киевскому времени произойдет Новолуние в знаке Рыб. Это начало нового лунного цикла, который традиционно связывают с планированием, внутренним переосмыслением и завершением предыдущих этапов. Что это значит и чего не стоит делать в этот день, расскажет УНН.
Новолуние в Рыбах: период итогов и внутренних изменений
Новолуние – это фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому ее не видно на небе. Этот период называют временем энергетической тишины, когда стоит замедлиться, отдохнуть и сосредоточиться на себе. На этот раз, Новолуние проходит в знаке Рыб, который является последним в зодиакальном круге.
Это особенное новолуние, ведь оно происходит в последнем знаке зодиакального круга. Такой момент символизирует завершение старого цикла, очищение и подведение итогов прожитого года
По ее словам, энергия знака Рыб связана с внутренним переосмыслением, духовными выводами и завершением старых историй.
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год15.03.26, 20:40 • 50620 просмотров
Что рекомендуется делать во время Новолуния
В этот период стоит сосредоточиться на планировании, восстановлении ресурса и работе с собственными мыслями и целями:
1. Этот день хорошо подходит для постановки новых целей, запуска идей или обновления мышления. Рекомендуется записать свои желания на ближайшие недели.
2. Доверять интуиции. В это время она может быть особенно обостренной, поэтому стоит прислушиваться к внутренним ощущениям.
3. Отпустить прошлое - старые обиды, негативные установки или неуверенность, то есть все, что как-то вас обременяет.
4. Уделить время себе. Стоит отдохнуть, заняться спокойными делами, например побыть на природе или почитать.
5. Сосредоточиться на мечтах. Важно держать свои цели в фокусе, но не делиться ими с другими в этот день.
Чего не стоит делать в этот день
Во время Новолуния также нужно избегать определенных действий, чтобы не ухудшить эмоциональное состояние:
1. Не спешить с важными решениями - лучше сначала хорошо все обдумать.
2. Не зацикливаться на ошибках, ведь чрезмерное возвращение к прошлому может мешать двигаться дальше.
3. Избегать негатива и сплетен. Это может повлиять на настроение и общее состояние.