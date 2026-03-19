НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%, откладывая дальнейшее смягчение процентной политики, сообщили в НБУ в четверг, 19 марта, пишет УНН.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. НБУ откладывает дальнейшее смягчение процентной политики, учитывая риски усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий - сообщили в регуляторе.

Это решение, отметили в НБУ, "поддержит привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в этом году и ее приведения к цели 5% на горизонте политики".

"В случае сохранения рисков для ценовой динамики НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики, а при их усилении – будет готов повысить учетную ставку и принять дополнительные меры", - указали в Нацбанке.

Также НБУ привел следующие выводы:

в начале года инфляция оставалась близкой к прогнозу НБУ, однако инфляционные ожидания населения ухудшились;

дальнейшая траектория инфляции может быть выше, чем прогнозировалось, в частности из-за подорожания энергоресурсов на фоне войны на Ближнем Востоке;

внешняя помощь позволяет финансировать дефицит бюджета и поддерживать международные резервы на высоком уровне, что важно для обеспечения устойчивости валютного рынка;

последствия российской агрессии остаются основным вызовом для инфляционной динамики и экономического развития, однако в течение последнего месяца существенно усилились и геополитические риски.

