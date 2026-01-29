НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
Киев • УНН
Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% с 30 января 2026 года. Это решение принято из-за устойчивого снижения инфляционного давления и уменьшения рисков внешнего финансирования.
Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% - впервые с марта прошлого года, сообщили в регуляторе в четверг, 29 января, пишет УНН.
Правление Национального банка Украины решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием. Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику
Как указано, НБУ и в дальнейшем будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков.
"Базовым сценарием январского макроэкономического прогноза НБУ предусмотрено постепенное снижение учетной ставки на прогнозном горизонте. В то же время в случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики и будет готов при необходимости принять дополнительные меры", - указали в регуляторе.
При этом ослабление проинфляционных рисков, отметили в Нацбанке, "станет сигналом для более быстрого, чем предусмотрено обновленным макропрогнозом, снижения учетной ставки".
Также НБУ привел следующие выводы:
- в предыдущие месяцы инфляция продолжала снижаться;
- инфляция будет умеренной в 2026 году, а в дальнейшем будет находиться около цели 5% с ее достижением в середине 2028 года;
- рост экономики продолжается, однако остается сдержанным из-за последствий войны;
- ожидаемых объемов внешней помощи будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и сохранения международных резервов на достаточном уровне для поддержания устойчивости валютного рынка;
- ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития;
- снижение ценового давления, поддержанное мерами монетарной политики НБУ, вместе с ослаблением рисков недостаточности внешнего финансирования создает пространство для взвешенного снижения учетной ставки.
