13:06 • 282 просмотра
В сети сообщают о якобы “энергетическом перемирии между россией и Украиной
12:04 • 6188 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 6962 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 6532 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 12103 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 22834 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 10334 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 12970 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 17668 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 24790 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года

Киев • УНН

 • 6238 просмотра

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% с 30 января 2026 года. Это решение принято из-за устойчивого снижения инфляционного давления и уменьшения рисков внешнего финансирования.

НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% - впервые с марта прошлого года, сообщили в регуляторе в четверг, 29 января, пишет УНН.

Правление Национального банка Украины решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием. Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику

- указали в Нацбанке.

Как указано, НБУ и в дальнейшем будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков.

"Базовым сценарием январского макроэкономического прогноза НБУ предусмотрено постепенное снижение учетной ставки на прогнозном горизонте. В то же время в случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики и будет готов при необходимости принять дополнительные меры", - указали в регуляторе.

При этом ослабление проинфляционных рисков, отметили в Нацбанке, "станет сигналом для более быстрого, чем предусмотрено обновленным макропрогнозом, снижения учетной ставки".

Также НБУ привел следующие выводы:

  • в предыдущие месяцы инфляция продолжала снижаться;
    • инфляция будет умеренной в 2026 году, а в дальнейшем будет находиться около цели 5% с ее достижением в середине 2028 года;
      • рост экономики продолжается, однако остается сдержанным из-за последствий войны;
        • ожидаемых объемов внешней помощи будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и сохранения международных резервов на достаточном уровне для поддержания устойчивости валютного рынка;
          • ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития;
            • снижение ценового давления, поддержанное мерами монетарной политики НБУ, вместе с ослаблением рисков недостаточности внешнего финансирования создает пространство для взвешенного снижения учетной ставки.

              Юлия Шрамко

              ЭкономикаФинансы
              Национальный банк Украины