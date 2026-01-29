НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% - впервые с марта прошлого года, сообщили в регуляторе в четверг, 29 января, пишет УНН.

Правление Национального банка Украины решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием. Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику - указали в Нацбанке.

Как указано, НБУ и в дальнейшем будет гибко реагировать на изменения в распределении рисков.

"Базовым сценарием январского макроэкономического прогноза НБУ предусмотрено постепенное снижение учетной ставки на прогнозном горизонте. В то же время в случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики и будет готов при необходимости принять дополнительные меры", - указали в регуляторе.

При этом ослабление проинфляционных рисков, отметили в Нацбанке, "станет сигналом для более быстрого, чем предусмотрено обновленным макропрогнозом, снижения учетной ставки".

Также НБУ привел следующие выводы:

в предыдущие месяцы инфляция продолжала снижаться;

инфляция будет умеренной в 2026 году, а в дальнейшем будет находиться около цели 5% с ее достижением в середине 2028 года;

рост экономики продолжается, однако остается сдержанным из-за последствий войны;

ожидаемых объемов внешней помощи будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и сохранения международных резервов на достаточном уровне для поддержания устойчивости валютного рынка;

ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития;

снижение ценового давления, поддержанное мерами монетарной политики НБУ, вместе с ослаблением рисков недостаточности внешнего финансирования создает пространство для взвешенного снижения учетной ставки.

