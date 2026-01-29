НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року

Національний банк України знизив облікову ставку до 15% - уперше з березня минулого року, повідомили у регуляторі у четвер, 29 січня, пише УНН.

Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку - вказали у Нацбанку.

Як вказано, НБУ і надалі гнучко реагуватиме на зміни в розподілі ризиків.

"Базовим сценарієм січневого макроекономічного прогнозу НБУ передбачено поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті. Водночас у разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики і буде готовий за потреби вжити додаткових заходів", - вказали у регуляторі.

Натомість послаблення проінфляційних ризиків, зазначили у Нацбанку, "стане сигналом для швидшого, ніж передбачено оновленим макропрогнозом, зниження облікової ставки".

Також НБУ навів такі висновки:

у попередні місяці інфляція надалі знижувалася;

інфляція буде помірною у 2026 році, а надалі перебуватиме близько до цілі 5% з її досягненням у середині 2028 року;

зростання економіки триває, однак залишається стриманим через наслідки війни;

очікуваних обсягів зовнішньої допомоги вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та збереження міжнародних резервів на достатньому рівні для підтримання стійкості валютного ринку;

перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку;

зниження цінового тиску, підтримане заходами монетарної політики НБУ, разом із послабленням ризиків недостатності зовнішнього фінансування створює простір для виваженого зниження облікової ставки.

