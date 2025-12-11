Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі побоювань щодо ризиків для зростання інфляції та стійкості валютного ринку, повідомили у регуляторі 11 грудня, пише УНН.

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% - вказали у НБУ.

Рішення у регуляторі пояснили тим, що "на тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов'язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням" воно "є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики".

Збереження облікової ставки в жовтні на незмінному рівні, як зазначили у Нацбанку, запобігло зниженню ставок за гривневими інструментами. Це, як вказано, сприяло нарощуванню обсягів вкладень населення у гривневі строкові депозити та ОВДП. Інтерес до гривневих інструментів, за повідомленням, обмежував попит на іноземну валюту і сприяв підтриманню стійкої ситуації на валютному ринку. "Коливання курсу гривні були двосторонніми, а курсові очікування – контрольованими. Водночас відносно жорстка монетарна політика не стала на заваді подальшому розвитку кредитування, що зростає темпами понад 30% у річному вимірі", - вказали у НБУ.

"НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки, - наголосили у Нацбанку. - У разі збереження або посилення інфляційних ризиків, зокрема через невизначеність щодо зовнішнього фінансування, НБУ буде готовий утриматися від пом’якшення процентної політики, а за потреби – ужити додаткових заходів".

"Натомість послаблення проінфляційних ризиків дасть змогу НБУ перейти до циклу пом’якшення процентної політики відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу", - повідомили у регуляторі.

НБУ також перелічило низку висновків:

інфляція знижується дещо швидше за прогноз НБУ, проте інфляційні очікування залишаються підвищеними;

упродовж наступних місяців очікується поступове зниження інфляції;

міжнародна допомога наразі є достатньою для підтримання адекватного рівня резервів та беземісійного фінансування дефіциту бюджету, однак невизначеність щодо її подальших параметрів зберігається;

перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку.

