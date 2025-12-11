$42.280.10
49.220.12
uk
12:12 • 2218 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 6308 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 6916 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 10276 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 12708 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 27965 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 20327 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 21016 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28574 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42623 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку

Київ • УНН

 • 2242 перегляди

Національний банк України 11 грудня зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення прийнято через побоювання щодо зростання інфляції та стійкості валютного ринку.

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі побоювань щодо ризиків для зростання інфляції та стійкості валютного ринку, повідомили у регуляторі 11 грудня, пише УНН.

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%

- вказали у НБУ.

Рішення у регуляторі пояснили тим, що "на тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов'язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням" воно "є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики".

Збереження облікової ставки в жовтні на незмінному рівні, як зазначили у Нацбанку, запобігло зниженню ставок за гривневими інструментами. Це, як вказано, сприяло нарощуванню обсягів вкладень населення у гривневі строкові депозити та ОВДП. Інтерес до гривневих інструментів, за повідомленням, обмежував попит на іноземну валюту і сприяв підтриманню стійкої ситуації на валютному ринку. "Коливання курсу гривні були двосторонніми, а курсові очікування – контрольованими. Водночас відносно жорстка монетарна політика не стала на заваді подальшому розвитку кредитування, що зростає темпами понад 30% у річному вимірі", - вказали у НБУ.

"НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки, - наголосили у Нацбанку. - У разі збереження або посилення інфляційних ризиків, зокрема через невизначеність щодо зовнішнього фінансування, НБУ буде готовий утриматися від пом’якшення процентної політики, а за потреби – ужити додаткових заходів".

"Натомість послаблення проінфляційних ризиків дасть змогу НБУ перейти до циклу пом’якшення процентної політики відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу", - повідомили у регуляторі.

НБУ також перелічило низку висновків:

  • інфляція знижується дещо швидше за прогноз НБУ, проте інфляційні очікування залишаються підвищеними;
    • упродовж наступних місяців очікується поступове зниження інфляції;
      • міжнародна допомога наразі є достатньою для підтримання адекватного рівня резервів та беземісійного фінансування дефіциту бюджету, однак невизначеність щодо її подальших параметрів зберігається;
        • перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку.

          Юлія Шрамко

          Економіка
          Державний бюджет
          Національний банк України