Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру

Дональд Трамп репостнув на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social редакційну колонку видання The New York Times, у якій стверджується, що саме росія є єдиною перепоною для припинення війни. Про це пише УНН.

Деталі

Автори матеріалу аналізують останні заяви кремля про нібито атаку дронів на резиденцію російського диктатора та називають їх свідомою маніпуляцією для зриву мирних ініціатив.

У статті зазначається, що після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом з’явився "обережний оптимізм", оскільки Україна продемонструвала готовність до певних компромісів у межах мирного плану. Однак відповіддю путіна стала чергова ескалація та вигадки про атаки, які не мають жодних доказів. На думку журналістів, росія намагається виставити себе жертвою, продовжуючи щоденні обстріли українських міст, вбивства цивільних та викрадення дітей.

Видання підкреслює, що путін системно протидіє політиці Трампа не лише в Україні, а й на світовій арені, підтримуючи режими в Ірані, КНДР та Венесуелі. Автори колонки закликають не йти на поступки агресору, а навпаки – посилювати військову допомогу Україні та запроваджувати жорсткіші санкції проти рф.

путін не має наміру підписувати мирну угоду, попри погіршення свого становища - Telegraph