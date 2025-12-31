російський диктатор володимир путін не має наміру підписувати угоду щодо припинення війни в Україні і робить все для зриву мирного процесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

За словами автора публікації, про це свідчить нещодавній інцидент з атакою на резиденції путіна в новгородській області - кремль звинуватив в цьому Україну.

До того ж, як зазначає автор публікації, мирний план, запропонований президентом США Дональдом Трампом, не буде діяти впродовж півстоліття, як того прагне Президент України Володимир Зеленський, а лише впродовж наступних 15 років.

Присутність військ НАТО і ЄС в Україні, навіть в якості миротворців, є для росії реальною "червоною лінією" і прихованим членством в західних структурах, чого кремль не може допустити. Крім того, ідея Трампа перетворити Донбас у демілітаризовану вільну економічну зону, на кшталт Сектора Гази, йде всупереч прагненням путіна відновити російську імперію за будь-яку ціну.

Все це відбувається в той час, коли військове становище росії, особливо на Донбасі, погіршується, а кількість жертв зростає з безпрецедентною швидкістю, йдеться в публікації.

путін сьогодні не зацікавлений у мирі. кремль розуміє силу і боїться її. Якщо це означає дозволити Україні застосувати "Томагавки", яких путін так боїться, то нехай так і буде. І якщо кілька зруйнованих російських палаців змусять москву сконцентруватися, Трамп може виявити, що домовитися з набагато більш покараним російським лідером буде набагато легше