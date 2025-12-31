путін не має наміру підписувати мирну угоду, попри погіршення свого становища - Telegraph
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін не прагне миру в Україні. кремль прагне відновити імперію, ігноруючи погіршення військового становища рф.
російський диктатор володимир путін не має наміру підписувати угоду щодо припинення війни в Україні і робить все для зриву мирного процесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
За словами автора публікації, про це свідчить нещодавній інцидент з атакою на резиденції путіна в новгородській області - кремль звинуватив в цьому Україну.
До того ж, як зазначає автор публікації, мирний план, запропонований президентом США Дональдом Трампом, не буде діяти впродовж півстоліття, як того прагне Президент України Володимир Зеленський, а лише впродовж наступних 15 років.
Присутність військ НАТО і ЄС в Україні, навіть в якості миротворців, є для росії реальною "червоною лінією" і прихованим членством в західних структурах, чого кремль не може допустити. Крім того, ідея Трампа перетворити Донбас у демілітаризовану вільну економічну зону, на кшталт Сектора Гази, йде всупереч прагненням путіна відновити російську імперію за будь-яку ціну.
Все це відбувається в той час, коли військове становище росії, особливо на Донбасі, погіршується, а кількість жертв зростає з безпрецедентною швидкістю, йдеться в публікації.
путін сьогодні не зацікавлений у мирі. кремль розуміє силу і боїться її. Якщо це означає дозволити Україні застосувати "Томагавки", яких путін так боїться, то нехай так і буде. І якщо кілька зруйнованих російських палаців змусять москву сконцентруватися, Трамп може виявити, що домовитися з набагато більш покараним російським лідером буде набагато легше
Він також зазначив: президент США Дональд Трамп не може бути "настільки наївним".
Якщо Трамп дійсно є майстром переговорів, як він стверджує, то зараз саме час це довести. Якщо путін продовжуватиме зволікати, обманювати і заплутувати, відповіддю має бути сила, а не поблажливість
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БПЛА.