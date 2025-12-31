путін не має наміру підписувати мирну угоду, попри погіршення свого становища - Telegraph

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 904 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 7642 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 13217 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 14867 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 14501 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 13952 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13368 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14885 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28104 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 66491 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.5м/с
79%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 13412 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 11012 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 8648 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 5644 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 5902 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 56720 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 58991 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 53371 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 80983 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 77714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 3514 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 5810 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 8804 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 19807 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 66491 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

путін не має наміру підписувати мирну угоду, попри погіршення свого становища - Telegraph

Київ • УНН

 • 122 перегляди

російський диктатор володимир путін не прагне миру в Україні. кремль прагне відновити імперію, ігноруючи погіршення військового становища рф.

путін не має наміру підписувати мирну угоду, попри погіршення свого становища - Telegraph

російський диктатор володимир путін не має наміру підписувати угоду щодо припинення війни в Україні і робить все для зриву мирного процесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

За словами автора публікації, про це свідчить нещодавній інцидент з атакою на резиденції путіна в новгородській області - кремль звинуватив в цьому Україну.

До того ж, як зазначає автор публікації, мирний план, запропонований президентом США Дональдом Трампом, не буде діяти впродовж півстоліття, як того прагне Президент України Володимир Зеленський, а лише впродовж наступних 15 років.

Присутність військ НАТО і ЄС в Україні, навіть в якості миротворців, є для росії реальною "червоною лінією" і прихованим членством в західних структурах, чого кремль не може допустити. Крім того, ідея Трампа перетворити Донбас у демілітаризовану вільну економічну зону, на кшталт Сектора Гази, йде всупереч прагненням путіна відновити російську імперію за будь-яку ціну.

Все це відбувається в той час, коли військове становище росії, особливо на Донбасі, погіршується, а кількість жертв зростає з безпрецедентною швидкістю, йдеться в публікації.

путін сьогодні не зацікавлений у мирі. кремль розуміє силу і боїться її. Якщо це означає дозволити Україні застосувати "Томагавки", яких путін так боїться, то нехай так і буде. І якщо кілька зруйнованих російських палаців змусять москву сконцентруватися, Трамп може виявити, що домовитися з набагато більш покараним російським лідером буде набагато легше 

- заявив автор публікації.

Він також зазначив: президент США Дональд Трамп не може бути "настільки наївним".

Якщо Трамп дійсно є майстром переговорів, як він стверджує, то зараз саме час це довести. Якщо путін продовжуватиме зволікати, обманювати і заплутувати, відповіддю має бути сила, а не поблажливість

- йдеться в тексті публікації.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БПЛА.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сектор Газа
Україна