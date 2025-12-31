российский диктатор владимир путин не намерен подписывать соглашение о прекращении войны в Украине и делает все для срыва мирного процесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

По словам автора публикации, об этом свидетельствует недавний инцидент с атакой на резиденции путина в новгородской области - кремль обвинил в этом Украину.

К тому же, как отмечает автор публикации, мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не будет действовать на протяжении полувека, как того стремится Президент Украины Владимир Зеленский, а лишь на протяжении следующих 15 лет.

Присутствие войск НАТО и ЕС в Украине, даже в качестве миротворцев, является для россии реальной "красной линией" и скрытым членством в западных структурах, чего кремль не может допустить. Кроме того, идея Трампа превратить Донбасс в демилитаризованную свободную экономическую зону, наподобие Сектора Газа, идет вразрез с стремлениями путина восстановить российскую империю любой ценой.

Все это происходит в то время, когда военное положение россии, особенно на Донбассе, ухудшается, а количество жертв растет с беспрецедентной скоростью, говорится в публикации.

путин сегодня не заинтересован в мире. кремль понимает силу и боится ее. Если это означает позволить Украине применить "Томагавки", которых путин так боится, то пусть так и будет. И если несколько разрушенных российских дворцов заставят москву сконцентрироваться, Трамп может обнаружить, что договориться с гораздо более наказанным российским лидером будет гораздо легче