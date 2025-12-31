путин не намерен подписывать мирное соглашение, несмотря на ухудшение своего положения - Telegraph
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин не стремится к миру в Украине. кремль стремится восстановить империю, игнорируя ухудшение военного положения рф.
российский диктатор владимир путин не намерен подписывать соглашение о прекращении войны в Украине и делает все для срыва мирного процесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Подробности
По словам автора публикации, об этом свидетельствует недавний инцидент с атакой на резиденции путина в новгородской области - кремль обвинил в этом Украину.
К тому же, как отмечает автор публикации, мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не будет действовать на протяжении полувека, как того стремится Президент Украины Владимир Зеленский, а лишь на протяжении следующих 15 лет.
Присутствие войск НАТО и ЕС в Украине, даже в качестве миротворцев, является для россии реальной "красной линией" и скрытым членством в западных структурах, чего кремль не может допустить. Кроме того, идея Трампа превратить Донбасс в демилитаризованную свободную экономическую зону, наподобие Сектора Газа, идет вразрез с стремлениями путина восстановить российскую империю любой ценой.
Все это происходит в то время, когда военное положение россии, особенно на Донбассе, ухудшается, а количество жертв растет с беспрецедентной скоростью, говорится в публикации.
путин сегодня не заинтересован в мире. кремль понимает силу и боится ее. Если это означает позволить Украине применить "Томагавки", которых путин так боится, то пусть так и будет. И если несколько разрушенных российских дворцов заставят москву сконцентрироваться, Трамп может обнаружить, что договориться с гораздо более наказанным российским лидером будет гораздо легче
Он также отметил: президент США Дональд Трамп не может быть "настолько наивным".
Если Трамп действительно является мастером переговоров, как он утверждает, то сейчас самое время это доказать. Если путин будет продолжать медлить, обманывать и запутывать, ответом должна быть сила, а не снисходительность
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.
Спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.