Эксклюзив
15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 7422 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 13126 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 14780 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 14442 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 13930 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13352 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14870 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28045 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 66362 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
путин не намерен подписывать мирное соглашение, несмотря на ухудшение своего положения - Telegraph

Киев • УНН

 • 20 просмотра

российский диктатор владимир путин не стремится к миру в Украине. кремль стремится восстановить империю, игнорируя ухудшение военного положения рф.

путин не намерен подписывать мирное соглашение, несмотря на ухудшение своего положения - Telegraph

российский диктатор владимир путин не намерен подписывать соглашение о прекращении войны в Украине и делает все для срыва мирного процесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Подробности

По словам автора публикации, об этом свидетельствует недавний инцидент с атакой на резиденции путина в новгородской области - кремль обвинил в этом Украину.

К тому же, как отмечает автор публикации, мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не будет действовать на протяжении полувека, как того стремится Президент Украины Владимир Зеленский, а лишь на протяжении следующих 15 лет.

Присутствие войск НАТО и ЕС в Украине, даже в качестве миротворцев, является для россии реальной "красной линией" и скрытым членством в западных структурах, чего кремль не может допустить. Кроме того, идея Трампа превратить Донбасс в демилитаризованную свободную экономическую зону, наподобие Сектора Газа, идет вразрез с стремлениями путина восстановить российскую империю любой ценой.

Все это происходит в то время, когда военное положение россии, особенно на Донбассе, ухудшается, а количество жертв растет с беспрецедентной скоростью, говорится в публикации.

путин сегодня не заинтересован в мире. кремль понимает силу и боится ее. Если это означает позволить Украине применить "Томагавки", которых путин так боится, то пусть так и будет. И если несколько разрушенных российских дворцов заставят москву сконцентрироваться, Трамп может обнаружить, что договориться с гораздо более наказанным российским лидером будет гораздо легче 

- заявил автор публикации.

Он также отметил: президент США Дональд Трамп не может быть "настолько наивным".

Если Трамп действительно является мастером переговоров, как он утверждает, то сейчас самое время это доказать. Если путин будет продолжать медлить, обманывать и запутывать, ответом должна быть сила, а не снисходительность

- говорится в тексте публикации.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.

Евгений Устименко

