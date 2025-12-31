$42.390.17
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 6762 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 10894 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 11957 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 15040 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
31 декабря, 10:25 • 18790 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае
31 декабря, 10:12 • 18969 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17035 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15402 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 14181 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Трамп репостнул статью The New York Times, которая утверждает, что Россия является единственным препятствием для прекращения войны. В материале говорится, что Путин системно противодействует политике Трампа, а его заявления являются манипуляцией для срыва мирных инициатив.

Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру

Дональд Трамп репостнул на своей странице в социальной сети Truth Social редакционную колонку издания The New York Times, в которой утверждается, что именно Россия является единственным препятствием для прекращения войны. Об этом пишет УНН.

Детали

Авторы материала анализируют последние заявления Кремля о якобы атаке дронов на резиденцию российского диктатора и называют их сознательной манипуляцией для срыва мирных инициатив.

В статье отмечается, что после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом появился "осторожный оптимизм", поскольку Украина продемонстрировала готовность к определенным компромиссам в рамках мирного плана. Однако ответом Путина стала очередная эскалация и выдумки об атаках, не имеющие никаких доказательств. По мнению журналистов, Россия пытается выставить себя жертвой, продолжая ежедневные обстрелы украинских городов, убийства мирных жителей и похищения детей.

Издание подчеркивает, что Путин системно противодействует политике Трампа не только в Украине, но и на мировой арене, поддерживая режимы в Иране, КНДР и Венесуэле. Авторы колонки призывают не идти на уступки агрессору, а наоборот – усиливать военную помощь Украине и вводить более жесткие санкции против РФ. 

путин не намерен подписывать мирное соглашение, несмотря на ухудшение своего положения - Telegraph31.12.25, 17:26 • 2406 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
The New York Times
Венесуэла
Дональд Трамп
Северная Корея
Владимир Зеленский
Украина
Иран