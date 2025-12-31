Дональд Трамп репостнул на своей странице в социальной сети Truth Social редакционную колонку издания The New York Times, в которой утверждается, что именно Россия является единственным препятствием для прекращения войны. Об этом пишет УНН.

Детали

Авторы материала анализируют последние заявления Кремля о якобы атаке дронов на резиденцию российского диктатора и называют их сознательной манипуляцией для срыва мирных инициатив.

В статье отмечается, что после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом появился "осторожный оптимизм", поскольку Украина продемонстрировала готовность к определенным компромиссам в рамках мирного плана. Однако ответом Путина стала очередная эскалация и выдумки об атаках, не имеющие никаких доказательств. По мнению журналистов, Россия пытается выставить себя жертвой, продолжая ежедневные обстрелы украинских городов, убийства мирных жителей и похищения детей.

Издание подчеркивает, что Путин системно противодействует политике Трампа не только в Украине, но и на мировой арене, поддерживая режимы в Иране, КНДР и Венесуэле. Авторы колонки призывают не идти на уступки агрессору, а наоборот – усиливать военную помощь Украине и вводить более жесткие санкции против РФ.

