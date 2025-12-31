"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"

$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 6084 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 10253 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 10225 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 10552 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 11828 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13756 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26555 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62082 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41390 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Популярнi новини
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗVideo31 грудня, 03:24 • 11159 перегляди
путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД31 грудня, 04:01 • 6956 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 15384 перегляди
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 9404 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна08:33 • 4756 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 52331 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 54980 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 49828 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 77157 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 74375 перегляди
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 136 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 970 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 2200 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 18294 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62082 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Видання зазначає, що Келлог опинився в центрі внутрішнього конфлікту в адміністрації США через розбіжності у питаннях політики щодо України.

"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"

Президент США Дональд Трамп дуже різко відреагував на висловлювання свого спецпредставника з переговорів щодо України Кіта Келлога про "завзятого і мужнього лідера" Володимира Зеленського. Американський президент назвав свого підлеглого "ідіотом", передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Келлог опинився в центрі внутрішнього конфлікту в адміністрації США через розбіжності у питаннях політики щодо України.

Ситуація загострилась після репортажа Fox News, де навели пост Келлога у соціальних мережах про українського лідера Володимира Зеленського. Спецпредставник назвав Президента України "завзятим і мужнім лідером нації у стані війни", що контрастувало из позицією Трампа, який називав Зеленського "диктатором без виборів".

Коли Келлог невдовзі відвідав Овальний кабінет, президент США накинувся на нього.

"Тобто ви називаєте Зеленського завзятим і мужнім?" — різко сказав він, за словами двох чиновників.

"Сер, так і є", — відповів пан Келлог. — "Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з таким? Це був Авраам Лінкольн".

Пізніше, розповідаючи про цей епізод іншим радникам, Трамп пробурмотів: "Він ідіот".

ЗМІ розповіли, як Трамп і Зеленський зблизились завдяки "красі українок"31.12.25, 14:17 • 564 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Кіт Келлог
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна