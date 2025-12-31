"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"

Президент США Дональд Трамп дуже різко відреагував на висловлювання свого спецпредставника з переговорів щодо України Кіта Келлога про "завзятого і мужнього лідера" Володимира Зеленського. Американський президент назвав свого підлеглого "ідіотом", передає УНН.

Видання зазначає, що Келлог опинився в центрі внутрішнього конфлікту в адміністрації США через розбіжності у питаннях політики щодо України.

Ситуація загострилась після репортажа Fox News, де навели пост Келлога у соціальних мережах про українського лідера Володимира Зеленського. Спецпредставник назвав Президента України "завзятим і мужнім лідером нації у стані війни", що контрастувало из позицією Трампа, який називав Зеленського "диктатором без виборів".

Коли Келлог невдовзі відвідав Овальний кабінет, президент США накинувся на нього.

"Тобто ви називаєте Зеленського завзятим і мужнім?" — різко сказав він, за словами двох чиновників.

"Сер, так і є", — відповів пан Келлог. — "Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з таким? Це був Авраам Лінкольн".

Пізніше, розповідаючи про цей епізод іншим радникам, Трамп пробурмотів: "Він ідіот".

