ЗМІ розповіли, як Трамп і Зеленський зблизились завдяки "красі українок"
Київ • УНН
Відносини між Трампом і Зеленським покращились після скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого. Трамп відзначив красу українських жінок, що розрядило атмосферу між лідерами.
Після запальної сварки, яка виникла між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, лідерам допомогла зблизитись "краса українських жінок". Про це йдеться у статті NYT, передає УНН.
Деталі
Видання зауважує, що стосунки двох президентів - Зеленського та Трампа, здається, досягли апогею після скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого. Шість місяців по тому відбулася зустріч, яка виявилася набагато теплішою.
Трамп зауважив помічникам, що коли він керував конкурсом "Міс Всесвіт", українські учасниці часто були найкрасивішими. У серпні, зібравшись в Овальному кабінеті із Зеленським, Трамп випалив: "Українські жінки красиві". Зеленський відповів: "Я знаю, я одружився з такою".
Потім Трамп сказав, що його старий друг, магнат Лас-Вегаса Філ Раффін, одружився з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко.
"Можна було відчути, як змінюється атмосфера в залі", - сказав один із присутніх чиновників, додавши: "Це олюднило Зеленського у відносинах із Трампом".
