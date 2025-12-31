$42.390.17
ЗМІ розповіли, як Трамп і Зеленський зблизились завдяки "красі українок"

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Відносини між Трампом і Зеленським покращились після скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого. Трамп відзначив красу українських жінок, що розрядило атмосферу між лідерами.

ЗМІ розповіли, як Трамп і Зеленський зблизились завдяки "красі українок"

Після запальної сварки, яка виникла між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, лідерам допомогла зблизитись "краса українських жінок". Про це йдеться у статті NYT, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що стосунки двох президентів - Зеленського та Трампа, здається, досягли апогею після скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого. Шість місяців по тому відбулася зустріч, яка виявилася набагато теплішою.

Трамп зауважив помічникам, що коли він керував конкурсом "Міс Всесвіт", українські учасниці часто були найкрасивішими. У серпні, зібравшись в Овальному кабінеті із Зеленським, Трамп випалив: "Українські жінки красиві". Зеленський відповів: "Я знаю, я одружився з такою".

Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом29.12.25, 17:25 • 25752 перегляди

Потім Трамп сказав, що його старий друг, магнат Лас-Вегаса Філ Раффін, одружився з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко. 

"Можна було відчути, як змінюється атмосфера в залі", - сказав один із присутніх чиновників, додавши: "Це олюднило Зеленського у відносинах із Трампом".

Бажано, аби Трамп прилетів до України літаком: Зеленський про можливий візит президента США30.12.25, 19:31 • 4212 переглядiв

Антоніна Туманова

