Бажано, аби Трамп прилетів до України літаком: Зеленський про можливий візит президента США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якби він прилетів літаком безпосередньо в Україну, а не спочатку до Польщі, а потім потягом до Києва, передає УНН.
Що стосується пропозиції Трампа, або сигналів про те, що він готовий звернутися до українського парламенту, прибути в Україну. Я думаю, що це буде корисно, якщо Трамп зможе приїхати. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав: "Будь ласка, будемо раді бачити". Якщо Трамп прилетить в Україну, і бажано, щоб він прилетів не в Польщу, а потім їхав на поїзді, а прилетів в Україну, то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ проговорює можливість розміщення розміщення військ США у рамках гарантій безпеки, але саме Америка буде ухвалювати рішення.