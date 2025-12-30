Бажано, аби Трамп прилетів до України літаком: Зеленський про можливий візит президента США

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 7860 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 10801 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 11453 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 14002 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 13532 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 13456 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 18754 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 25965 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20229 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 24476 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.8м/с
78%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 10126 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 26260 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 22375 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 11045 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 5524 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 22447 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 26339 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 25970 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 53135 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 52854 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 7854 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 11098 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 28495 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 41617 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 49170 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
NASAMS
MIM-104 Patriot
Coca-Cola

Бажано, аби Трамп прилетів до України літаком: Зеленський про можливий візит президента США

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Володимир Зеленський вважає, що візит Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якщо він прилетить літаком безпосередньо в Україну. Президент України підкреслив, що це свідчитиме про можливість припинення вогню.

Бажано, аби Трамп прилетів до України літаком: Зеленський про можливий візит президента США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що візит президента США Дональда Трампа до України був би корисним, особливо якби він прилетів літаком безпосередньо в Україну, а не спочатку до Польщі, а потім потягом до Києва, передає УНН

Що стосується пропозиції Трампа, або сигналів про те, що він готовий звернутися до українського парламенту, прибути в Україну. Я думаю, що це буде корисно, якщо Трамп зможе приїхати. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав: "Будь ласка, будемо раді бачити". Якщо Трамп прилетить в Україну, і бажано, щоб він прилетів не в Польщу, а потім їхав на поїзді, а прилетів в Україну, то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню  

- сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ проговорює можливість розміщення розміщення військ США у рамках гарантій безпеки, але саме Америка буде ухвалювати рішення.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Польща