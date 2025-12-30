Желательно, чтобы Трамп прилетел в Украину самолетом: Зеленский о возможном визите президента США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что визит президента США Дональда Трампа в Украину был бы полезным, особенно если бы он прилетел самолетом непосредственно в Украину, а не сначала в Польшу, а затем поездом в Киев, передает УНН.

Что касается предложения Трампа, или сигналов о том, что он готов обратиться к украинскому парламенту, прибыть в Украину. Я думаю, что это будет полезно, если Трамп сможет приехать. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал: "Пожалуйста, будем рады видеть". Если Трамп прилетит в Украину, и желательно, чтобы он прилетел не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев проговаривает возможность размещения войск США в рамках гарантий безопасности, но именно Америка будет принимать решение.