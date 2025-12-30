Желательно, чтобы Трамп прилетел в Украину самолетом: Зеленский о возможном визите президента США

$42.220.15
Эксклюзив
15:27 • 7754 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 10742 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 11419 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 13968 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 13507 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 13435 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 18723 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 25925 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 20213 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 24463 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларусиVideo30 декабря, 08:15 • 10126 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 26260 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 22375 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 11045 просмотра
В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы15:29 • 5528 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 22388 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 26276 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 25925 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 53102 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 52824 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Музыкант
Лавров Сергей Викторович
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Донецкая область
Запорожье
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 7758 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 11060 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 28477 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 41599 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 49154 просмотра
Техника
Социальная сеть
НАСАМС
MIM-104 Patriot
Coca-Cola

Желательно, чтобы Трамп прилетел в Украину самолетом: Зеленский о возможном визите президента США

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Владимир Зеленский считает, что визит Дональда Трампа в Украину был бы полезным, особенно если он прилетит самолетом непосредственно в Украину. Президент Украины подчеркнул, что это будет свидетельствовать о возможности прекращения огня.

Желательно, чтобы Трамп прилетел в Украину самолетом: Зеленский о возможном визите президента США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что визит президента США Дональда Трампа в Украину был бы полезным, особенно если бы он прилетел самолетом непосредственно в Украину, а не сначала в Польшу, а затем поездом в Киев, передает УНН

Что касается предложения Трампа, или сигналов о том, что он готов обратиться к украинскому парламенту, прибыть в Украину. Я думаю, что это будет полезно, если Трамп сможет приехать. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал: "Пожалуйста, будем рады видеть". Если Трамп прилетит в Украину, и желательно, чтобы он прилетел не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня  

- сказал Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев проговаривает возможность размещения войск США в рамках гарантий безопасности, но именно Америка будет принимать решение.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Польша