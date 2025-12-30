Розміщення військ США в Україні: Зеленський заявив, що рішення за Америкою

$42.220.15
Ексклюзив
15:27 • 2406 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 4520 перегляди
13:51 • 7894 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 7894 перегляди
13:07 • 11560 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 11560 перегляди
12:27 • 11650 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 11650 перегляди
11:22 • 12671 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12671 перегляди
11:09 • 16578 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 16578 перегляди
30 грудня, 09:46 • 23499 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 23499 перегляди
30 грудня, 04:26 • 19431 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19431 перегляди
30 грудня, 03:07 • 23837 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23837 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 2414 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 6898 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 27428 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 40560 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 48220 перегляди
Розміщення військ США в Україні: Зеленський заявив, що рішення за Америкою

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Київ обговорює розміщення військ США в рамках гарантій безпеки, але рішення ухвалюватиме Америка. Секретар РНБО Умєров зазначив, що Україна та США просунулися в опрацюванні мирної рамки та гарантій безпеки.

Розміщення військ США в Україні: Зеленський заявив, що рішення за Америкою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ проговорює можливість розміщення розміщення військ США у рамках гарантій безпеки, але саме Америка буде ухвалювати рішення, передає УНН.

"Це війська США, і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками Коаліції охочих. Це була би сильна позиція в гарантіях безпеки", - сказав Зеленський під час спілкування із журналістами.

"Потужний пакет" і "платиновий стандарт": Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України - ЗМІ28.12.25, 21:49 • 4766 переглядiв

Раніше

Секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками зустрічей у США 28 грудня заявив, що команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу.

Антоніна Туманова

