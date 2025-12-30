Розміщення військ США в Україні: Зеленський заявив, що рішення за Америкою
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Київ обговорює розміщення військ США в рамках гарантій безпеки, але рішення ухвалюватиме Америка. Секретар РНБО Умєров зазначив, що Україна та США просунулися в опрацюванні мирної рамки та гарантій безпеки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ проговорює можливість розміщення розміщення військ США у рамках гарантій безпеки, але саме Америка буде ухвалювати рішення, передає УНН.
"Це війська США, і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками Коаліції охочих. Це була би сильна позиція в гарантіях безпеки", - сказав Зеленський під час спілкування із журналістами.
"Потужний пакет" і "платиновий стандарт": Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України - ЗМІ28.12.25, 21:49 • 4766 переглядiв
Раніше
Секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками зустрічей у США 28 грудня заявив, що команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу.