28 грудня, 11:58 • 15432 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 27465 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 23681 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 32127 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 39742 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 48559 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 46626 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32941 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28231 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22624 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
"Потужний пакет" і "платиновий стандарт": Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 134 перегляди

За словами американського чиновника, “Трамп готовий представити гарантії безпеки, що підтримуються США, Конгресу", назвавши пакет "платиновим стандартом" того, що Вашингтон може запропонувати Україні.

"Потужний пакет" і "платиновий стандарт": Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України. Як повідомив CNN чиновник США, йдеться про "найнадійніший набір протоколів безпеки", передає УНН.

Деталі

На початку цього місяця в Берліні протягом двох днів обговорень між офіційними особами з Європи, України та Сполучених Штатів було узгоджено низку гарантій безпеки, подібних до статті 5 Угоди НАТО. 

Вони дозволять стримувати подальшу російську агресію, створювати механізми врегулювання конфліктів та моніторити укладення мирної угоди. У них також будуть чітко визначені наслідки для росії у разі порушення нею угоди.

Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет 

– сказав високопоставлений чиновник США, не уточнюючи, що саме обіцяють США. 

За словами іншого чиновника, "Трамп готовий представити гарантії безпеки, що підтримуються США, Конгресу", назвавши пакет "платиновим стандартом" того, що Вашингтон може запропонувати Україні.

Видання зауважує, що зустріч Трампа та Зеленського у Мар-а-Лаго має на меті усунути прогалини в початковому мирному плані. Американські посланці ведуть інтенсивну роботу над остаточним узгодженням пропозиції, з якою можуть погодитися як Україна, так і росія.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі. Там у нього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. 

Алла Кіосак

