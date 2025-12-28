"Потужний пакет" і "платиновий стандарт": Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України - ЗМІ
Київ • УНН
За словами американського чиновника, “Трамп готовий представити гарантії безпеки, що підтримуються США, Конгресу", назвавши пакет "платиновим стандартом" того, що Вашингтон може запропонувати Україні.
Президент США Дональд Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України. Як повідомив CNN чиновник США, йдеться про "найнадійніший набір протоколів безпеки", передає УНН.
Деталі
На початку цього місяця в Берліні протягом двох днів обговорень між офіційними особами з Європи, України та Сполучених Штатів було узгоджено низку гарантій безпеки, подібних до статті 5 Угоди НАТО.
Вони дозволять стримувати подальшу російську агресію, створювати механізми врегулювання конфліктів та моніторити укладення мирної угоди. У них також будуть чітко визначені наслідки для росії у разі порушення нею угоди.
Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет
Видання зауважує, що зустріч Трампа та Зеленського у Мар-а-Лаго має на меті усунути прогалини в початковому мирному плані. Американські посланці ведуть інтенсивну роботу над остаточним узгодженням пропозиції, з якою можуть погодитися як Україна, так і росія.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі. Там у нього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.