18:17 • 928 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 9328 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 12862 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 19458 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 34213 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 23070 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18707 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18607 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20417 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42366 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 34213 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42366 перегляди
США пропонують Україні гарантії безпеки терміном у 15 років - Зеленський

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що США запропонували Україні 15-річні гарантії безпеки, проте Україна прагне більшого терміну. Він вважатиме успіхом, якщо Трамп погодиться на це під час їхньої зустрічі.

США пропонують Україні гарантії безпеки терміном у 15 років - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США запропонували України 15-річні гарантії безпеки Україні, однак Україна хоче більший термін. Про це Зеленський заявив в коментарі Axios, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зеленський, США запропонували України 15-річні гарантії безпеки Україні.

"Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме це "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.

Президент наголосив, що і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити документи, що стосуються гарантій безпеки для України.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна