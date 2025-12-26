США пропонують Україні гарантії безпеки терміном у 15 років - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США запропонували України 15-річні гарантії безпеки Україні, однак Україна хоче більший термін. Про це Зеленський заявив в коментарі Axios, передає УНН.
Деталі
Як заявив Зеленський, США запропонували України 15-річні гарантії безпеки Україні.
"Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме це "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.
Президент наголосив, що і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити документи, що стосуються гарантій безпеки для України.