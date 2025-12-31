$42.390.17
СМИ рассказали, как Трамп и Зеленский сблизились благодаря "красоте украинок"

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Отношения между Трампом и Зеленским улучшились после скандала в Овальном кабинете 28 февраля. Трамп отметил красоту украинских женщин, что разрядило атмосферу между лидерами.

СМИ рассказали, как Трамп и Зеленский сблизились благодаря "красоте украинок"

После жаркой ссоры, возникшей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерам помогла сблизиться "красота украинских женщин". Об этом говорится в статье NYT, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что отношения двух президентов - Зеленского и Трампа, кажется, достигли апогея после скандала в Овальном кабинете 28 февраля. Шесть месяцев спустя состоялась встреча, которая оказалась гораздо теплее.

Трамп заметил помощникам, что когда он руководил конкурсом "Мисс Вселенная", украинские участницы часто были самыми красивыми. В августе, собравшись в Овальном кабинете с Зеленским, Трамп выпалил: "Украинские женщины красивы". Зеленский ответил: "Я знаю, я женился на такой".

Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом29.12.25, 17:25 • 25754 просмотра

Затем Трамп сказал, что его старый друг, магнат Лас-Вегаса Фил Раффин, женился на бывшей "Мисс Украина" Александре Николаенко. 

"Можно было почувствовать, как меняется атмосфера в зале", - сказал один из присутствующих чиновников, добавив: "Это очеловечило Зеленского в отношениях с Трампом".

Желательно, чтобы Трамп прилетел в Украину самолетом: Зеленский о возможном визите президента США30.12.25, 19:31 • 4214 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
The New York Times
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина