СМИ рассказали, как Трамп и Зеленский сблизились благодаря "красоте украинок"

После жаркой ссоры, возникшей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерам помогла сблизиться "красота украинских женщин". Об этом говорится в статье NYT, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что отношения двух президентов - Зеленского и Трампа, кажется, достигли апогея после скандала в Овальном кабинете 28 февраля. Шесть месяцев спустя состоялась встреча, которая оказалась гораздо теплее.

Трамп заметил помощникам, что когда он руководил конкурсом "Мисс Вселенная", украинские участницы часто были самыми красивыми. В августе, собравшись в Овальном кабинете с Зеленским, Трамп выпалил: "Украинские женщины красивы". Зеленский ответил: "Я знаю, я женился на такой".

Затем Трамп сказал, что его старый друг, магнат Лас-Вегаса Фил Раффин, женился на бывшей "Мисс Украина" Александре Николаенко.

"Можно было почувствовать, как меняется атмосфера в зале", - сказал один из присутствующих чиновников, добавив: "Это очеловечило Зеленского в отношениях с Трампом".

