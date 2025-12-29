Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом

Перемовини Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Маямі складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято, зокрема питання територій та ЗАЕС. Однак головним досягненням переговорів є те, що Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Ігор Рейтерович.

Їх (переговори - ред.) дуже складно назвати якось надзвичайно продуктивними. Я розумію, що дійсно багато якихось пунктів було погоджено, і це дійсно так і є. Вони обговорили певні речі, які треба було… раніше дійти певної згоди, але з ключових питань рішення не прийнято, і це на сьогодні головний момент, який негативний у всій цій історії. Тобто питання території, питання ЗАЕС - залишається у такому підвищеному стані, тому просто домовилися домовлятися далі. Все це зараз перейде в формат робочих груп. Війна мінімум найближчі місяці буде ще тривати. І тільки, можливо, ще з кінця зими на початку весни ми вийдемо на якийсь новий переговорний трек, і почнемо серйозно обговорювати можливість завершення війни - сказав Рейтерович.

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: 90% мирної угоди вже обговорено

Політолог зазначив, що наразі виглядає так, що "це черговий перепочинок у дипломатичному плані, оскільки Трамп не сказав найголовніше".

Він (Трамп - ред.) не сказав, що буде, якщо росія відмовиться щось підписувати, або почне затягувати час. Він жодним чином це не прокоментував. Оце ключова проблема станом на сьогодні - додав Рейтерович.

Водночас, за його словами, головним досягненням переговорів є те, що Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України.

Мені здається, що це ледь не єдиний серйозний прорив, якщо він відповідає дійсності, і Трамп не просто так це сказав, то це для нас великий плюс. Тому що це зовсім інша історія, яка, наприклад, не така, як була з Будапештським меморандумом. Тобто це не політичне зобов’язання, а міжнародний договір. Очевидно, що міжнародні договори набагато краще виконуються на практиці, ніж якісь політичні речі. Тому це прорив, якщо ситуація відповідає дійсності, і про ці речі говорили в саме такому форматі - додає політолог.

Він наголошує, що єдине питання в деталях цих гарантій безпеки, адже можна 15, чи 50 років щось ратифікувати, але воно буде ратифіковано у такому форматі, що не даватиме результати.

"Потужний пакет" і "платиновий стандарт": Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України - ЗМІ

У контексті можливої розмови Зеленського з російським диктатором володимиром путіним, політолог заявив: "Теоретично у якийсь момент вона може відбутися, тому що, якщо ми будемо виходити на якийсь фінальний варіант завершення війни, треба буде ці речі проговорювати".

Це зрозуміло. Можливо, проговорювати на рівні лідерів. Я єдине поки не сильно вірю в цю історію, тому що путін просто не погодиться на це. путін просто буде намагатися це тягнути. Він же не вважає Зеленського собі рівнем і це головна проблема. Але теоретично це повинно мати місце, якщо ми говоримо про реальне завершення війни, про це треба говорити. Те, що про це згадали… значить Трамп теж дотримується подібного сценарію, і вважає, що така розмова обов’язково повинна рано, чи пізно відбутися. Україна завжди була готова, ми тут нічого не втрачаємо і по великому рахунку, якщо це колись буде мати місце, то ми будемо готові. Якщо цього не буде, то це буде очевидно, що цього не відбулося з вини росії - резюмував політолог.

"Як зустрічатися і в якому форматі домовлятися, нам все одно - ми готові": Зеленський відповів щодо можливої зустрічі з путіним