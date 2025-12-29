"Як зустрічатися і в якому форматі домовлятися, нам все одно - ми готові": Зеленський відповів щодо можливої зустрічі з путіним

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 1134 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 2830 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 5452 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 11141 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 12643 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18301 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35069 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54470 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58845 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51680 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
85%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 27903 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 20031 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 23296 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 15482 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 12448 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 12765 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 15797 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 138604 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 182963 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101472 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 1214 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 20268 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34062 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44564 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 138603 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

"Як зустрічатися і в якому форматі домовлятися, нам все одно - ми готові": Зеленський відповів щодо можливої зустрічі з путіним

Київ • УНН

 • 2348 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Путін демонструє суперечливі меседжі щодо війни, кажучи президенту США про бажання закінчити її, але публічно заявляючи про продовження. Українська сторона готова до зустрічі, але важливо, щоб дії і слова лідера росії збігалися.

"Як зустрічатися і в якому форматі домовлятися, нам все одно - ми готові": Зеленський відповів щодо можливої зустрічі з путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що меседжі глави кремля володимира путіна щодо війни мають різний характер. Та як зустрічатись, у якому форматі домовлятися - українській стороні "все одно", "ми готові", та важливо, щоб дії і слова у лідера росії збігалися, заявив Президент під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

"Я скажу вам відверто, виглядає трішечки дивно. І, в принципі, я це сказав президенту США, що з одного боку він каже президенту США, що він хоче закінчити війну і що це його бажання, а з іншого боку комунікує відкрито в медіа, його всі меседжі про те, що він готовий і хоче продовжувати війну. Б'є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати тощо", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи буде його зустріч з путіним, чи йшлось про це з президентом США, і чи є готовність зараз особисто зустрічатися і домовлятися.

"Тобто ці дії, на мій погляд, не співпадають з її начебто мирною лексикою, яку він використовує в діалозі з президентом Сполучених Штатів", - вказав Президент України.

Я сказав президенту, що, на мій погляд, воно трішечки має різний характер - всі ці меседжі, але ще раз, як зустрічатись, у якому форматі домовлятись, нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера росії співпадали

- наголосив Зеленський.

Низка зустрічей у січні, після чого - з російською стороною: Зеленський розкрив поетапний план дій у межах мирних переговорів29.12.25, 11:35 • 2354 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки