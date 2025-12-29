"Як зустрічатися і в якому форматі домовлятися, нам все одно - ми готові": Зеленський відповів щодо можливої зустрічі з путіним
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Путін демонструє суперечливі меседжі щодо війни, кажучи президенту США про бажання закінчити її, але публічно заявляючи про продовження. Українська сторона готова до зустрічі, але важливо, щоб дії і слова лідера росії збігалися.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що меседжі глави кремля володимира путіна щодо війни мають різний характер. Та як зустрічатись, у якому форматі домовлятися - українській стороні "все одно", "ми готові", та важливо, щоб дії і слова у лідера росії збігалися, заявив Президент під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Деталі
"Я скажу вам відверто, виглядає трішечки дивно. І, в принципі, я це сказав президенту США, що з одного боку він каже президенту США, що він хоче закінчити війну і що це його бажання, а з іншого боку комунікує відкрито в медіа, його всі меседжі про те, що він готовий і хоче продовжувати війну. Б'є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати тощо", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи буде його зустріч з путіним, чи йшлось про це з президентом США, і чи є готовність зараз особисто зустрічатися і домовлятися.
"Тобто ці дії, на мій погляд, не співпадають з її начебто мирною лексикою, яку він використовує в діалозі з президентом Сполучених Штатів", - вказав Президент України.
Я сказав президенту, що, на мій погляд, воно трішечки має різний характер - всі ці меседжі, але ще раз, як зустрічатись, у якому форматі домовлятись, нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера росії співпадали
