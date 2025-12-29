"Як зустрічатися і в якому форматі домовлятися, нам все одно - ми готові": Зеленський відповів щодо можливої зустрічі з путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що меседжі глави кремля володимира путіна щодо війни мають різний характер. Та як зустрічатись, у якому форматі домовлятися - українській стороні "все одно", "ми готові", та важливо, щоб дії і слова у лідера росії збігалися, заявив Президент під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

"Я скажу вам відверто, виглядає трішечки дивно. І, в принципі, я це сказав президенту США, що з одного боку він каже президенту США, що він хоче закінчити війну і що це його бажання, а з іншого боку комунікує відкрито в медіа, його всі меседжі про те, що він готовий і хоче продовжувати війну. Б'є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати тощо", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи буде його зустріч з путіним, чи йшлось про це з президентом США, і чи є готовність зараз особисто зустрічатися і домовлятися.

"Тобто ці дії, на мій погляд, не співпадають з її начебто мирною лексикою, яку він використовує в діалозі з президентом Сполучених Штатів", - вказав Президент України.

Я сказав президенту, що, на мій погляд, воно трішечки має різний характер - всі ці меседжі, але ще раз, як зустрічатись, у якому форматі домовлятись, нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера росії співпадали - наголосив Зеленський.

Низка зустрічей у січні, після чого - з російською стороною: Зеленський розкрив поетапний план дій у межах мирних переговорів