"Как встречаться и в каком формате договариваться, нам все равно - мы готовы": Зеленский ответил по поводу возможной встречи с путиным

09:17 • 9894 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 24690 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 43663 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 49682 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 45224 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 36829 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 41848 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50662 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34646 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40954 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата29 декабря, 01:38 • 16185 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 35047 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 19400 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 10720 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 13039 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 2264 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 34337 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 127600 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 173043 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 94643 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Виктор Ляшко
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Село
Запорожская область
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 10753 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 30548 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 41087 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 127600 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 41638 просмотра
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс

"Как встречаться и в каком формате договариваться, нам все равно - мы готовы": Зеленский ответил по поводу возможной встречи с путиным

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Президент Зеленский заявил, что путин демонстрирует противоречивые месседжи относительно войны, говоря президенту США о желании закончить ее, но публично заявляя о продолжении. Украинская сторона готова к встрече, но важно, чтобы действия и слова лидера россии совпадали.

"Как встречаться и в каком формате договариваться, нам все равно - мы готовы": Зеленский ответил по поводу возможной встречи с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что месседжи главы кремля владимира путина относительно войны имеют разный характер. Но как встречаться, в каком формате договариваться - украинской стороне "все равно", "мы готовы", и важно, чтобы действия и слова у лидера россии совпадали, заявил Президент во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

"Я скажу вам откровенно, выглядит немножечко странно. И, в принципе, я это сказал президенту США, что с одной стороны он говорит президенту США, что он хочет закончить войну и что это его желание, а с другой стороны коммуницирует открыто в медиа, его все месседжи о том, что он готов и хочет продолжать войну. Бьет по нам ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает какие-то приказы своим генералам, куда идти, что захватывать и т.д.", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли его встреча с путиным, шла ли речь об этом с президентом США, и есть ли готовность сейчас лично встречаться и договариваться.

"То есть эти действия, на мой взгляд, не совпадают с его якобы мирной лексикой, которую он использует в диалоге с президентом Соединенных Штатов", - указал Президент Украины.

Я сказал президенту, что, на мой взгляд, оно немножечко имеет разный характер - все эти месседжи, но еще раз, как встречаться, в каком формате договариваться, нам все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова у лидера россии совпадали

- подчеркнул Зеленский.

Ряд встреч в январе, после чего - с российской стороной: Зеленский раскрыл поэтапный план действий в рамках мирных переговоров29.12.25, 11:35 • 1452 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты