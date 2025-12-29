"Как встречаться и в каком формате договариваться, нам все равно - мы готовы": Зеленский ответил по поводу возможной встречи с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что месседжи главы кремля владимира путина относительно войны имеют разный характер. Но как встречаться, в каком формате договариваться - украинской стороне "все равно", "мы готовы", и важно, чтобы действия и слова у лидера россии совпадали, заявил Президент во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

"Я скажу вам откровенно, выглядит немножечко странно. И, в принципе, я это сказал президенту США, что с одной стороны он говорит президенту США, что он хочет закончить войну и что это его желание, а с другой стороны коммуницирует открыто в медиа, его все месседжи о том, что он готов и хочет продолжать войну. Бьет по нам ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает какие-то приказы своим генералам, куда идти, что захватывать и т.д.", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли его встреча с путиным, шла ли речь об этом с президентом США, и есть ли готовность сейчас лично встречаться и договариваться.

"То есть эти действия, на мой взгляд, не совпадают с его якобы мирной лексикой, которую он использует в диалоге с президентом Соединенных Штатов", - указал Президент Украины.

Я сказал президенту, что, на мой взгляд, оно немножечко имеет разный характер - все эти месседжи, но еще раз, как встречаться, в каком формате договариваться, нам все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова у лидера россии совпадали - подчеркнул Зеленский.

