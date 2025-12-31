"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"
Киев • УНН
Издание отмечает, что Келлог оказался в центре внутреннего конфликта в администрации США из-за разногласий в вопросах политики в отношении Украины.
Президент США Дональд Трамп очень резко отреагировал на высказывания своего спецпредставителя по переговорам по Украине Кита Келлога о "упорном и мужественном лидере" Владимире Зеленском. Американский президент назвал своего подчиненного "идиотом", передает УНН.
Детали
Ситуация обострилась после репортажа Fox News, где привели пост Келлога в социальных сетях об украинском лидере Владимире Зеленском. Спецпредставитель назвал Президента Украины "упорным и мужественным лидером нации в состоянии войны", что контрастировало с позицией Трампа, который называл Зеленского "диктатором без выборов".
Когда Келлог вскоре посетил Овальный кабинет, президент США набросился на него.
"То есть вы называете Зеленского упорным и мужественным?" — резко сказал он, по словам двух чиновников.
"Сэр, так и есть", — ответил господин Келлог. — "Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Это был Авраам Линкольн".
Позже, рассказывая об этом эпизоде другим советникам, Трамп пробормотал: "Он идиот".
