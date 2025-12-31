$42.390.17
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"

Киев • УНН

Издание отмечает, что Келлог оказался в центре внутреннего конфликта в администрации США из-за разногласий в вопросах политики в отношении Украины.

"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"

Президент США Дональд Трамп очень резко отреагировал на высказывания своего спецпредставителя по переговорам по Украине Кита Келлога о "упорном и мужественном лидере" Владимире Зеленском. Американский президент назвал своего подчиненного "идиотом", передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что Келлог оказался в центре внутреннего конфликта в администрации США из-за разногласий в вопросах политики в отношении Украины.

Ситуация обострилась после репортажа Fox News, где привели пост Келлога в социальных сетях об украинском лидере Владимире Зеленском. Спецпредставитель назвал Президента Украины "упорным и мужественным лидером нации в состоянии войны", что контрастировало с позицией Трампа, который называл Зеленского "диктатором без выборов".

Когда Келлог вскоре посетил Овальный кабинет, президент США набросился на него.

"То есть вы называете Зеленского упорным и мужественным?" — резко сказал он, по словам двух чиновников.

"Сэр, так и есть", — ответил господин Келлог. — "Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Это был Авраам Линкольн".

Позже, рассказывая об этом эпизоде другим советникам, Трамп пробормотал: "Он идиот".

Антонина Туманова

Политика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Кит Келлог
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина