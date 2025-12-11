$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 552 просмотра
На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 1472 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 5040 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 7580 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 12495 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 12788 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 14081 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 15580 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 32791 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21431 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка

Киев • УНН

 • 7596 просмотра

Национальный банк Украины 11 декабря сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Это решение принято из-за опасений относительно роста инфляции и устойчивости валютного рынка.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне опасений относительно рисков для роста инфляции и устойчивости валютного рынка, сообщили в регуляторе 11 декабря, пишет УНН.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%

- указали в НБУ.

Решение в регуляторе объяснили тем, что "на фоне сохранения проинфляционных рисков, в частности связанных с будущим международным финансированием" оно "необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики".

Сохранение учетной ставки в октябре на неизменном уровне, как отметили в Нацбанке, предотвратило снижение ставок по гривневым инструментам. Это, как указано, способствовало наращиванию объемов вложений населения в гривневые срочные депозиты и ОВГЗ. Интерес к гривневым инструментам, по сообщению, ограничивал спрос на иностранную валюту и способствовал поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке. "Колебания курса гривны были двусторонними, а курсовые ожидания – контролируемыми. В то же время относительно жесткая монетарная политика не помешала дальнейшему развитию кредитования, которое растет темпами более 30% в годовом измерении", - указали в НБУ.

"НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики, - подчеркнули в Нацбанке. - В случае сохранения или усиления инфляционных рисков, в частности из-за неопределенности относительно внешнего финансирования, НБУ будет готов воздержаться от смягчения процентной политики, а при необходимости – принять дополнительные меры".

"В то же время ослабление проинфляционных рисков позволит НБУ перейти к циклу смягчения процентной политики в соответствии с базовым сценарием октябрьского макропрогноза", - сообщили в регуляторе.

НБУ также перечислил ряд выводов:

  • инфляция снижается несколько быстрее прогноза НБУ, однако инфляционные ожидания остаются повышенными;
    • в течение следующих месяцев ожидается постепенное снижение инфляции;
      • международная помощь сейчас достаточна для поддержания адекватного уровня резервов и безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, однако неопределенность относительно ее дальнейших параметров сохраняется;
        • ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития.

          Международные резервы Украины выросли до 54,7 млрд долларов – более 10% прироста в ноябре – НБУ04.12.25, 22:34 • 3676 просмотров

          Юлия Шрамко

