Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне опасений относительно рисков для роста инфляции и устойчивости валютного рынка, сообщили в регуляторе 11 декабря, пишет УНН.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% - указали в НБУ.

Решение в регуляторе объяснили тем, что "на фоне сохранения проинфляционных рисков, в частности связанных с будущим международным финансированием" оно "необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики".

Сохранение учетной ставки в октябре на неизменном уровне, как отметили в Нацбанке, предотвратило снижение ставок по гривневым инструментам. Это, как указано, способствовало наращиванию объемов вложений населения в гривневые срочные депозиты и ОВГЗ. Интерес к гривневым инструментам, по сообщению, ограничивал спрос на иностранную валюту и способствовал поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке. "Колебания курса гривны были двусторонними, а курсовые ожидания – контролируемыми. В то же время относительно жесткая монетарная политика не помешала дальнейшему развитию кредитования, которое растет темпами более 30% в годовом измерении", - указали в НБУ.

"НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики, - подчеркнули в Нацбанке. - В случае сохранения или усиления инфляционных рисков, в частности из-за неопределенности относительно внешнего финансирования, НБУ будет готов воздержаться от смягчения процентной политики, а при необходимости – принять дополнительные меры".

"В то же время ослабление проинфляционных рисков позволит НБУ перейти к циклу смягчения процентной политики в соответствии с базовым сценарием октябрьского макропрогноза", - сообщили в регуляторе.

НБУ также перечислил ряд выводов:

инфляция снижается несколько быстрее прогноза НБУ, однако инфляционные ожидания остаются повышенными;

в течение следующих месяцев ожидается постепенное снижение инфляции;

международная помощь сейчас достаточна для поддержания адекватного уровня резервов и безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, однако неопределенность относительно ее дальнейших параметров сохраняется;

ход полномасштабной войны остается основным риском для инфляционной динамики и экономического развития.

Международные резервы Украины выросли до 54,7 млрд долларов – более 10% прироста в ноябре – НБУ