Реакции на российские фейки не достойны государств Центральной Азии: в МИД ответили на обеспокоенность пяти стран по поводу "атаки" на резиденцию путина

$42.390.17
49.860.20
ukenru
15:45 • 920 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 3000 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10182 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 14550 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 16092 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15401 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14422 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13635 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14994 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28406 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
88%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина31 декабря, 08:33 • 12229 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 11081 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 9246 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 6730 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 8458 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 58023 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 60225 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 54506 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 82145 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 78828 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кароль Навроцкий
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 604 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 6806 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 9326 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 11126 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 20366 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

Реакции на российские фейки не достойны государств Центральной Азии: в МИД ответили на обеспокоенность пяти стран по поводу "атаки" на резиденцию путина

Киев • УНН

 • 1624 просмотра

Представитель МИД Украины отметил, что особенно удивляет обеспокоенность вымышленным нападением на дворец путина на фоне отсутствия реакций соответствующих стран на регулярные и реальные российские удары по гражданским людям в Украине.

Реакции на российские фейки не достойны государств Центральной Азии: в МИД ответили на обеспокоенность пяти стран по поводу "атаки" на резиденцию путина

Попытки подыгрывать российской пропаганде, основанные на кратковременных интересах в отношениях с Россией сейчас, противоречат векам истории и традиций стран Центральной Азии в борьбе за свою независимость и самоопределение. Так спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на реакции Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана на фейковое "нападение на резиденцию путина", передает УНН.

С удивлением обратили внимание на официальные реакции узбекской, казахской, кыргызской, туркменской и таджикской сторон на вымышленное россией "нападение на резиденцию путина", которое не имеет никаких подтверждений в эмпирической действительности и было официально опровергнуто украинской стороной. Считаем, что реакции на российские фейки не достойны упомянутых государств Центральной Азии, с которыми Украина стремится развивать дружественные и прагматичные отношения, основанные на принципах взаимоуважения и взаимовыгоды. Такие реакции также идут вразрез с задекларированной этими государствами позицией поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, которые нарушает государство-агрессор 

- говорится в комментарии.

Представитель МИД Украины отметил, что особенно удивляет обеспокоенность вымышленным нападением на дворец Путина на фоне отсутствия реакций соответствующих стран на регулярные и реальные российские удары по гражданским людям в Украине. Кроме того, страны, которые сейчас заявили о "посягательстве на государственные объекты", не делали никаких заявлений 7 сентября 2025 года, когда российская ракета попала в Кабинет Министров Украины.

Считаем, что попытки подыгрывать российской пропаганде, основанные на кратковременных интересах этих стран в отношениях с Россией сейчас, противоречат векам истории и традиций стран Центральной Азии в борьбе за свою независимость и самоопределение 

- резюмировал Тихий.

Контекст

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Таджикистан
Министерство иностранных дел Украины
Туркменистан
Кыргызстан
Узбекистан
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Казахстан
Киев