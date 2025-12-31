Попытки подыгрывать российской пропаганде, основанные на кратковременных интересах в отношениях с Россией сейчас, противоречат векам истории и традиций стран Центральной Азии в борьбе за свою независимость и самоопределение. Так спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на реакции Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана на фейковое "нападение на резиденцию путина", передает УНН.

С удивлением обратили внимание на официальные реакции узбекской, казахской, кыргызской, туркменской и таджикской сторон на вымышленное россией "нападение на резиденцию путина", которое не имеет никаких подтверждений в эмпирической действительности и было официально опровергнуто украинской стороной. Считаем, что реакции на российские фейки не достойны упомянутых государств Центральной Азии, с которыми Украина стремится развивать дружественные и прагматичные отношения, основанные на принципах взаимоуважения и взаимовыгоды. Такие реакции также идут вразрез с задекларированной этими государствами позицией поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, которые нарушает государство-агрессор - говорится в комментарии.

Представитель МИД Украины отметил, что особенно удивляет обеспокоенность вымышленным нападением на дворец Путина на фоне отсутствия реакций соответствующих стран на регулярные и реальные российские удары по гражданским людям в Украине. Кроме того, страны, которые сейчас заявили о "посягательстве на государственные объекты", не делали никаких заявлений 7 сентября 2025 года, когда российская ракета попала в Кабинет Министров Украины.

Считаем, что попытки подыгрывать российской пропаганде, основанные на кратковременных интересах этих стран в отношениях с Россией сейчас, противоречат векам истории и традиций стран Центральной Азии в борьбе за свою независимость и самоопределение - резюмировал Тихий.

Контекст

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.