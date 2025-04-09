Туркменистан

По случаю 9 мая: Эстония вывесила на границе с рф плакат с подписью "путин - военный преступник"

В День Победы эстонцы вывесили на границе с россией плакат с надписью "путин - военный преступник", чтобы напомнить россии о ее "деструктивной работе" в Украине.