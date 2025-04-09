Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
До конца года Турция получит 1,3 млрд кубометров туркменского газа через Иран. Это первые за 20 лет поставки газа по трубопроводу из страны, с которой Турция не имеет общей границы.
В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.
Глава мид рф сергей лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии 18-19 ноября. путин отказался от участия из-за ордера на арест МУС.
путин встретился с президентом Ирана в Ашхабаде, заявив об «очень близких» позициях по международным событиям. Иран выразил надежду на стратегическое партнерство с рф, несмотря на обвинения в поставках оружия.
Российский диктатор путин прилетел с визитом в Туркменистан, несмотря на ордер МУС. На конференции он призвал к новому мировому порядку и планирует встречи с лидерами Туркменистана и Ирана.
Украина призывает страны воздерживаться от совместных мероприятий с путиным из-за его военных преступлений. МИД напоминает об ответственности кремля за агрессию и призывает поддержать Формулу мира.
Министерство иностранных дел Украины расширило доступ к консульским услугам за рубежом, предоставив 24 учреждениям в 20 странах доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволит украинцам получать повторные свидетельства и выписки из реестра.
Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества, президенты России и Турции провели двустороннюю встречу в Астане. Стороны договорились усилить сотрудничество стран.
Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Казахстан, где встретился с такими лидерами, как Си Цзиньпин и Эрдоган.
Газпром, когда-то самая прибыльная компания россии, сталкивается с длительным периодом низких показателей из-за потери продаж газа в Европу, пытаясь компенсировать это за счет внутреннего рынка и экспорта в Китай.
Отсутствие тяжелой военной техники, в частности боевых танков, современной авиации на "параде" в Москве свидетельствует о масштабных потерях рф на войне в Украине.
В День Победы эстонцы вывесили на границе с россией плакат с надписью "путин - военный преступник", чтобы напомнить россии о ее "деструктивной работе" в Украине.
Оккупационные власти Крыма отказалась от проведения фейерверков на российский "день победы", несмотря на приказ Москвы, ссылаясь на соображения безопасности.
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный визит в Москву, где посетит "парад победы" и примет участие в саммите Евразийского экономического совета, посвященном 10-й годовщине основания ЕАЭС.
Лидеры 8 стран, включая Кыргызстан, Лаос, Гвинею-Бисау, Туркменистан, Таджикистан, Кубу, Казахстан и Беларусь, примут участие в Параде Победы в Москве 9 мая.