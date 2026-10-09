Самолёт путина со второй попытки смог приземлиться в москве на фоне атаки на аэропорт
Киев • УНН
Борт путина после визита в Туркменистан перенаправили через санкт-петербург. В москве самолёты не могли сразу сесть из-за атак дронов и шаров.
Самолет, на котором российский диктатор владимир путин совершал визит в Туркменистан, со второй попытки смог приземлиться в москве, оказавшейся под атакой дронов и малых воздушных шаров, пишет УНН.
Детали
В четверг, 8 октября, российский диктатор владимир путин прибыл в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Из опубликованных пресс-службой кремля кадров видно, что путин прилетел в страну на самолете Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96025.
По данным Flightradar24, самолет, на котором путин прибыл в Туркменистан, вылетел из страны в 15:52, однако, согласно данным сайта, время его приземления не указано.
Однако сообщается, что борт путина был перенаправлен в санкт-петербург, откуда впоследствии направился в москву, в аэропорт "внуково".
Кроме того, как пишут росСМИ, в московском аэропорту не сразу смогли приземлиться и самолеты сопровождения.
Напомним
москва и область 9 октября находились под атакой дронов и малых воздушных шаров, жители южных районов столицы рф сообщают о работе ПВО.