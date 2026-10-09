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MIM-104 Patriot
The New York Times
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Літак путіна з другої спроби зміг приземлитися у москві на тлі атаки на аеропорт

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Борт путіна після візиту до Туркменистану перенаправили через санкт-петербург. У москві літаки не могли одразу сісти через атаки дронів і куль.

Літак путіна з другої спроби зміг приземлитися у москві на тлі атаки на аеропорт
володимир путін

Літак, на якому російський диктатор володимир путін здійснював візит до Туркменистану, з другої спроби зміг приземлитися у москві, яка опинилася під атакою дронів та малих повітряних куль, пише УНН

Деталі 

У четвер, 8 жовтня, російський диктатор володимир путін прибув до Туркменистану для участі у засіданні Ради глав держав СНД і Каспійському екологічному саміті. З опублікованих пресслужбою кремля кадрів видно, що путін прилетів до країни на літаку Іл-96-300ПУ з бортовим номером RA-96025. 

За даними Flightradar24, літак, на якому путін прибув до Туркменистану, вилетів з країни о 15:52, проте, за даними сайту, не вказується час його приземлення. 

Проте, повідомляється, що борт путіна був перенаправлений до санкт-петербургу, звідки згодом направився до москви в аеропорт "внуково". 

Окрім того, як пишуть росЗМІ, в московському аеропорту одразу не змогли приземлитися і літаки-супроводження. 

Нагадаємо 

москва та область 9 жовтня перебували під атакою дронів та малих повітряних куль, жителі південних районів столиці рф повідомляють про роботу ППО. 

Павло Башинський

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Володимир Путін
Туркменістан