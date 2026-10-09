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москву та область атакують дрони й кулі, в аеропортах затримали понад 370 рейсів

Київ • УНН

 • 836 перегляди

У південних районах москви повідомляють про вибухи та роботу ППО. Через загрозу атак обмежили польоти, понад 370 рейсів затримали.

москву та область атакують дрони й кулі, в аеропортах затримали понад 370 рейсів
Фото ілюстративне

москва та область під атакою дронів та малих повітряних куль, жителі південних районів столиці рф повідомляють про роботу ППО, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

Моніторингові канали пишуть, що москву та область атакують безпілотники та малі повітряні кулі (МВШ), працює ППО.

Мешканці Капотні, Кузьминок, Любліно, Мар'їно, Царицино, Чертанове, Оріхово-Борисове, Текстильників, Нагатинського затону та інших районів повідомляють про звуки вибухів, деякі пишуть, що спостерігали роботу ППО.

Додамо

У всіх чотирьох столичних аеропортах — Внуково, Домодєдово, Жуковському, Шереметьєво діє план "Килим", повідомили в Росавіації.

Раніше повідомлялося, що три московські аеропорти — Домодєдово, Внуково та Жуковський — були закриті всю ніч через наліт БПЛА.

За даними Telegram-каналу "Baza", понад 370 рейсів було затримано в московських аеропортах за добу, ще 62 скасовано.

Атака українських дронів зупинила два дата-центри "Яндекса" в рф09.10.26, 14:28 • 2838 переглядiв

Обмеження запроваджувалися через загрозу нальоту українських безпілотників. У Внуково затримали 158 рейсів та скасували 38. У Шереметьєво затримувалися 157 рейсів, ще 11 скасовано. У Домодєдово не вилетіли вчасно 58 рейсів, 13 скасовано - йдеться у повідомленні.

Наразі у небі над столицею рф продовжують діяти обмеження на прийом та випуск повітряних суден з метою забезпечення безпеки польотів.

Антоніна Туманова

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