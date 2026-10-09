Атака українських дронів зупинила два дата-центри "Яндекса" в рф

$44.850.0150.140.02
ukenru
09:51 • 12225 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф
Ексклюзив
09:35 • 19546 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
09:11 • 15083 перегляди
Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем Піллей з ПАРPhoto
08:02 • 24585 перегляди
Графіків знову побільшало на тлі атак рф, без світла частина Києва і 7 областей
Ексклюзив
07:59 • 20310 перегляди
Затягування у справі про медичну недбалість лікарів Odrex: два засідання поспіль скасовані
07:15 • 17161 перегляди
Франція з листопада почне навчати українських пілотів на Rafale - міністр
Ексклюзив
05:59 • 41560 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
9 жовтня, 05:28 • 24118 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
9 жовтня, 05:13 • 18649 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
9 жовтня, 04:58 • 18157 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.4м/с
66%
745мм
Популярнi новини
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином9 жовтня, 02:05 • 29097 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії9 жовтня, 03:04 • 25377 перегляди
Країни Африки вимагають від України визнати полонених найманців рф жертвами торгівлі людьми9 жовтня, 04:48 • 10266 перегляди
Українку, затриману в Казахстані за запитом росії, звільнили – жінка повертається до Одеси9 жовтня, 04:53 • 6854 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45686 перегляди
Публікації
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
09:35 • 19542 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45780 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
Ексклюзив
05:59 • 41557 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 54977 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 50815 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Нобелівська лауреатка Наві Піллей пожартувала про поділ премії з ТрампомVideo11:31 • 372 перегляди
Вдова засновника Playboy Г'ю Гефнера закликала Джесіку Біл переглянути роль у фільмі "Playmates"11:01 • 1618 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 45786 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії9 жовтня, 03:04 • 25435 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином9 жовтня, 02:05 • 29157 перегляди
Актуальне
Х-101
Dassault Rafale
Опалення
The New York Times
Техніка

Атака українських дронів зупинила два дата-центри "Яндекса" в рф

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Удари дронів вивели з ладу дата-центри «Яндекса» у рязанській і калузькій областях. У росії стався масштабний збій інтернет-сервісів.

Атака українських дронів зупинила два дата-центри "Яндекса" в рф

У росії повідомили про припинення роботи декількох data-центрів "яндексу" після атаки українськими дронами. Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.

Деталі

Удари українських безпілотників вивели з ладу два дата-центри "Яндекса": у сасово рязанської області об’єкт повністю припинив роботу, а в калузі - був частково пошкоджений, повідомили в компанії.

За даними "медіа" країни-агресора, у результаті нальотів на об’єктах сталися пожежі, проте співробітники не постраждали. Після цього в російському сегменті інтернету стався масштабний збій, який торкнувся сервісів великих банків, сайтів РЖД, державних ЗМІ, продуктових ритейлерів та продавців електроніки.

Частина сервісів "Яндекса" також працювала з перебоями. Загалом компанія має п’ять дата-центрів. Чотири з них розташовані на території росії - у сасово, калузі, митищах і володимирі, а один - у Фінляндії

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський пояснив удар українських військових по дата-центру російської компанії "Яндекс" у рязанській області. За його словами, це була відповідь на аналогічні атаки росії по українській інфраструктурі.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвітТехнології
Вибухи
Кібератака
російська пропаганда
Війна в Україні
Фінляндія
Володимир Зеленський
Україна