Атака українських дронів зупинила два дата-центри "Яндекса" в рф

У росії повідомили про припинення роботи декількох data-центрів "яндексу" після атаки українськими дронами. Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.

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Удари українських безпілотників вивели з ладу два дата-центри "Яндекса": у сасово рязанської області об’єкт повністю припинив роботу, а в калузі - був частково пошкоджений, повідомили в компанії.

За даними "медіа" країни-агресора, у результаті нальотів на об’єктах сталися пожежі, проте співробітники не постраждали. Після цього в російському сегменті інтернету стався масштабний збій, який торкнувся сервісів великих банків, сайтів РЖД, державних ЗМІ, продуктових ритейлерів та продавців електроніки.

Частина сервісів "Яндекса" також працювала з перебоями. Загалом компанія має п’ять дата-центрів. Чотири з них розташовані на території росії - у сасово, калузі, митищах і володимирі, а один - у Фінляндії - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський пояснив удар українських військових по дата-центру російської компанії "Яндекс" у рязанській області. За його словами, це була відповідь на аналогічні атаки росії по українській інфраструктурі.