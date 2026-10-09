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The New York Times

Атака украинских дронов остановила два дата-центра "яндекса" в рф

Киев • УНН

 • 2058 просмотра

Удары дронов вывели из строя дата-центры "яндекса" в рязанской и калужской областях. В россии произошёл масштабный сбой интернет-сервисов.

Атака украинских дронов остановила два дата-центра "яндекса" в рф

В россии сообщили о прекращении работы нескольких дата-центров "яндекса" после атаки украинских дронов. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Подробности

Удары украинских беспилотников вывели из строя два дата-центра "яндекса": в сасово рязанской области объект полностью прекратил работу, а в Калуге был частично поврежден, сообщили в компании.

По данным "медиа" страны-агрессора, в результате налетов на объектах произошли пожары, однако сотрудники не пострадали. После этого в российском сегменте интернета произошел масштабный сбой, который затронул сервисы крупных банков, сайты РЖД, государственные СМИ, продуктовых ритейлеров и продавцов электроники.

Часть сервисов "яндекса" также работала с перебоями. Всего у компании пять дата-центров. Четыре из них расположены на территории россии - в сасово, калуге, мытищах и владимире, а один - в финляндии

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил удар украинских военных по дата-центру российской компании "яндекс" в рязанской области. По его словам, это был ответ на аналогичные атаки россии по украинской инфраструктуре.

Евгений Устименко

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