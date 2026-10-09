Атака украинских дронов остановила два дата-центра "яндекса" в рф

В россии сообщили о прекращении работы нескольких дата-центров "яндекса" после атаки украинских дронов. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Удары украинских беспилотников вывели из строя два дата-центра "яндекса": в сасово рязанской области объект полностью прекратил работу, а в Калуге был частично поврежден, сообщили в компании.

По данным "медиа" страны-агрессора, в результате налетов на объектах произошли пожары, однако сотрудники не пострадали. После этого в российском сегменте интернета произошел масштабный сбой, который затронул сервисы крупных банков, сайты РЖД, государственные СМИ, продуктовых ритейлеров и продавцов электроники.

Часть сервисов "яндекса" также работала с перебоями. Всего у компании пять дата-центров. Четыре из них расположены на территории россии - в сасово, калуге, мытищах и владимире, а один - в финляндии