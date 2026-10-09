"Вони били по наших дата-центрах, ми відповіли" – Зеленський пояснив, чому Україна вдарила по "Яндексу" в росії
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна вдарила по дата-центру "Яндексу" у рязанській області у відповідь на атаки рф по українських дата-центрах. Деталей операції президент не розкрив.
Президент України Володимир Зеленський пояснив удар українських військових по дата-центру російської компанії "Яндекс" у рязанській області. За його словами, це була відповідь на аналогічні атаки росії по українській інфраструктурі, пише УНН.
Деталі
Глава держави наголосив, що російські війська неодноразово атакували українські дата-центри та продовжують завдавати по них ударів.
Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Усіх деталей сказати не можу
Україна відповідає на російські удари
Таким чином президент підтвердив, що атака на дата-центр "Яндекса" в рязанській області стала частиною дзеркальних дій України у відповідь на удари російських військ.
Водночас Зеленський не розкрив подробиць операції та не уточнив її результатів.
У рф почалися масштабні проблеми з інтернетом після атаки на дата-центр "Яндексу" - які сервіси не працюють08.10.26, 17:49 • 15489 переглядiв