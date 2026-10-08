У рф почалися масштабні проблеми з інтернетом після атаки на дата-центр "Яндексу" - які сервіси не працюють
Київ • УНН
У росії перебої охопили операторів, соцмережі, "Держпослуги", банки та держсайти. Збої сталися після пожежі в дата-центрі «Яндексу».
У рф виникли масштабні збої в роботі інтернету - окрім ЗМІ, соцмереж та "Держпослуг" проблеми фіксуються у мобільних операторів, Т-банку, сайту президентських грантів та Першого каналу, передає УНН із посиланням на Astra.
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Про проблеми з доступом до російських сайтів Tele2, Ростелекому, Мегафону, МТС, Першого каналу, сайту "президентські гранти.рф", Т-банку та інших ресурсів повідомив "Сбой.рф".
У списку регіонів рф за кількістю скарг на проблеми зі зв'язком лідирують москва, санкт-петербург, Новосибірська область, Краснодарський край, Московська, Свердловська, Нижегородська та Ростовська області.
Крім того, за даними Downdetector, перебої в роботі виникли у "Держпослуг", РЖД, "Авіто", "ВКонтакте" та інших публічних компаній.
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Акції "Яндекса" дешевшали на 3,4% на тлі атаки на дата-центр компанії в Рязанській області.
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