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У рф почалися масштабні проблеми з інтернетом після атаки на дата-центр "Яндексу" - які сервіси не працюють

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

У росії перебої охопили операторів, соцмережі, "Держпослуги", банки та держсайти. Збої сталися після пожежі в дата-центрі «Яндексу».

У рф почалися масштабні проблеми з інтернетом після атаки на дата-центр "Яндексу" - які сервіси не працюють
Фото ілюстративне

У рф виникли масштабні збої в роботі інтернету - окрім ЗМІ, соцмереж та "Держпослуг" проблеми фіксуються у мобільних операторів, Т-банку, сайту президентських грантів та Першого каналу, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

Про проблеми з доступом до російських сайтів Tele2, Ростелекому, Мегафону, МТС, Першого каналу, сайту "президентські гранти.рф", Т-банку та інших ресурсів повідомив "Сбой.рф".

У списку регіонів рф за кількістю скарг на проблеми зі зв'язком лідирують москва, санкт-петербург, Новосибірська область, Краснодарський край, Московська, Свердловська, Нижегородська та Ростовська області.

Масштабні збої в роботі інтернету фіксують після атаки на дата-центр "Яндексу"

Крім того, за даними Downdetector, перебої в роботі виникли у "Держпослуг", РЖД, "Авіто", "ВКонтакте" та інших публічних компаній.

Додамо

Акції "Яндекса" дешевшали на 3,4% на тлі атаки на дата-центр компанії в Рязанській області.

Після атаки дронів у рф зупинився дата-центр "Яндексу"08.10.26, 10:00 • 3502 перегляди

Раніше OSINT-експерт ASTRA встановив, що в Сасово Рязанській області почалася пожежа на території заводу Саста, де знаходиться дата-центр ТОВ Яндекс ДЦ. Він зупинив свою роботу.

У російському сасово горить будівля із заводом "Саста" та дата-центром "Яндексу"08.10.26, 05:24 • 20334 перегляди

Антоніна Туманова

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