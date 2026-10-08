Після атаки дронів у рф зупинився дата-центр "Яндексу"
Київ • УНН
У Сасово Рязанської області після атаки БПЛА загорівся дата-центр «Яндексу». Компанія попередила про можливі перебої в роботі сервісів.
У рф після пожежі дата-центр "Яндексу" в Рязанській області після атаки дронів зупинив роботу, можливі збої в роботі сервісів. Це зафіксували моніторингові ресурси та підтвердили у російській компанії 8 жовтня, пише УНН.
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У дата-центрі "Яндексу" в Сасово внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа, повідомила пресслужба компанії. Роботу дата-центру в Рязанській області зупинено, можливі перебої в роботі сервісів.
Телеграм-канал ASTRA повідомляв, що в Сасово у Рязанській області почалася пожежа на території заводу "Саста", де знаходиться дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ".
У російському сасово горить будівля із заводом "Саста" та дата-центром "Яндексу"08.10.26, 05:24 • 6156 переглядiв
Також у ніч на 8 жовтня Exilenova+ повідомляв, що у Салаваті у Башкортостані місцеві повідомляли про атаку на Салаватський НПЗ "Газпром Салават". А також про вибухи в Стерлітамаку, Башкортостан.