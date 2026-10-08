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Після атаки дронів у рф зупинився дата-центр "Яндексу"

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

У Сасово Рязанської області після атаки БПЛА загорівся дата-центр «Яндексу». Компанія попередила про можливі перебої в роботі сервісів.

Після атаки дронів у рф зупинився дата-центр "Яндексу"
Джерело: t.me/exilenova_plus

У рф після пожежі дата-центр "Яндексу" в Рязанській області після атаки дронів зупинив роботу, можливі збої в роботі сервісів. Це зафіксували моніторингові ресурси та підтвердили у російській компанії 8 жовтня, пише УНН.

Деталі

У дата-центрі "Яндексу" в Сасово внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа, повідомила пресслужба компанії. Роботу дата-центру в Рязанській області зупинено, можливі перебої в роботі сервісів.

Телеграм-канал ASTRA повідомляв, що в Сасово у Рязанській області почалася пожежа на території заводу "Саста", де знаходиться дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ".

У російському сасово горить будівля із заводом "Саста" та дата-центром "Яндексу"08.10.26, 05:24 • 6156 переглядiв

Також у ніч на 8 жовтня Exilenova+ повідомляв, що у Салаваті у Башкортостані місцеві повідомляли про атаку на Салаватський НПЗ "Газпром Салават". А також про вибухи в Стерлітамаку, Башкортостан.

Юлія Шрамко

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