После атаки дронов в рф остановился дата-центр «Яндекса»

$44.860.0850.160.48
ukenru
Эксклюзив
07:36 • 9118 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
8 октября, 00:49 • 29499 просмотра
Трамп перед выборами раздаёт американцам $2,35 млрд — Reuters
7 октября, 22:14 • 33189 просмотра
российский дрон попал в дом в Киеве: пострадали 4 человекаPhoto
7 октября, 19:38 • 28753 просмотра
Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар
7 октября, 18:52 • 27819 просмотра
Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте
7 октября, 17:59 • 43857 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto
7 октября, 17:45 • 22603 просмотра
"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"
7 октября, 17:13 • 22200 просмотра
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения — действуют ли графики
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 42872 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 15:25 • 39928 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
54%
749мм
Популярные новости
Украина отвоёвывает земли на Донбассе, препятствуя российскому наступлению — NYT7 октября, 22:45 • 14913 просмотра
российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче — ЦПД7 октября, 23:47 • 20180 просмотра
Дворец спорта в Киеве назовут в честь легендарного Игоря Турчина8 октября, 01:20 • 13880 просмотра
"С гордостью похоронила": Лавров обвинил Европу в срыве договорённостей России и США в Анкоридже8 октября, 01:51 • 11059 просмотра
В российском Сасово горит здание с заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса»Video02:24 • 10135 просмотра
публикации
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
07:36 • 9138 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 43861 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 42878 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
Эксклюзив
7 октября, 15:25 • 39935 просмотра
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?7 октября, 13:42 • 40901 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марин Ле Пен
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидетьVideo7 октября, 20:37 • 22874 просмотра
Трамп вручит Маску высшую научную награду США7 октября, 19:53 • 22197 просмотра
Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж7 октября, 16:56 • 22023 просмотра
Папа Лев на встрече с епископами в Ватикане, вероятно, обсудит повторные браки и католиков-геев7 октября, 15:43 • 22221 просмотра
Трэвис Баркер показал фото из больницы, но не раскрыл причину7 октября, 14:51 • 22155 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
The New York Times
Хранитель
Фильм
Отопление

После атаки дронов в рф остановился дата-центр «Яндекса»

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

В Сасово Рязанской области после атаки БПЛА загорелся дата-центр «Яндекса». Компания предупредила о возможных перебоях в работе сервисов.

После атаки дронов в рф остановился дата-центр «Яндекса»
Источник: t.me/exilenova_plus

В рф после пожара дата-центр "Яндекса" в Рязанской области после атаки дронов остановил работу, возможны сбои в работе сервисов. Это зафиксировали мониторинговые ресурсы и подтвердили в российской компании 8 октября, пишет УНН.

Детали

В дата-центре "Яндекса" в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, сообщила пресс-служба компании. Работа дата-центра в Рязанской области приостановлена, возможны перебои в работе сервисов.

Телеграм-канал ASTRA сообщал, что в Сасово в Рязанской области начался пожар на территории завода "Саста", где находится дата-центр ООО "Яндекс ДЦ".

В российском Сасово горит здание с заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса»08.10.26, 05:24 • 10168 просмотров

Также в ночь на 8 октября Exilenova+ сообщал, что в Салавате в Башкортостане местные жители сообщали об атаке на Салаватский НПЗ "Газпром Салават". А также о взрывах в Стерлитамаке, Башкортостан.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Пожары
Кибератака