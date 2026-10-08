После атаки дронов в рф остановился дата-центр «Яндекса»

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Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА

Трамп перед выборами раздаёт американцам $2,35 млрд — Reuters

российский дрон попал в дом в Киеве: пострадали 4 человека

Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар

Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте

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"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения — действуют ли графики

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Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаров

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