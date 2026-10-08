После атаки дронов в рф остановился дата-центр «Яндекса»
Киев • УНН
В Сасово Рязанской области после атаки БПЛА загорелся дата-центр «Яндекса». Компания предупредила о возможных перебоях в работе сервисов.
В рф после пожара дата-центр "Яндекса" в Рязанской области после атаки дронов остановил работу, возможны сбои в работе сервисов. Это зафиксировали мониторинговые ресурсы и подтвердили в российской компании 8 октября, пишет УНН.
Детали
В дата-центре "Яндекса" в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, сообщила пресс-служба компании. Работа дата-центра в Рязанской области приостановлена, возможны перебои в работе сервисов.
Телеграм-канал ASTRA сообщал, что в Сасово в Рязанской области начался пожар на территории завода "Саста", где находится дата-центр ООО "Яндекс ДЦ".
В российском Сасово горит здание с заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса»08.10.26, 05:24 • 10168 просмотров
Также в ночь на 8 октября Exilenova+ сообщал, что в Салавате в Башкортостане местные жители сообщали об атаке на Салаватский НПЗ "Газпром Салават". А также о взрывах в Стерлитамаке, Башкортостан.