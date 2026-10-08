В российском Сасово горит здание с заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса»
Киев • УНН
Пожар в здании нарушил электроснабжение и работу широкого спектра сервисов Yandex Cloud. Там расположены завод «Саста» и дата-центр.
В Сасово Рязанской области РФ горит здание, в котором расположены станкостроительный завод и крупный дата-центр компании "Яндекс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные OSINT-каналы.
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Отмечается, что зафиксировано "нарушение электроснабжения", из-за чего недоступным стал широкий спектр инфраструктуры Yandex Cloud.
Проблемы затронули вычислительные мощности, сети, хранилища данных, базы данных, Kubernetes, облачные сервисы, ИИ, а также системы безопасности и мониторинга
Справочно
Завод "Саста" специализируется на производстве тяжелых металлообрабатывающих станков, которые используются для изготовления военного оборудования.
ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" — крупный дата-центр с заявленной энергетической мощностью до 12 МВт и инфраструктурой для размещения десятков тысяч серверов.
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