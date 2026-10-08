У російському сасово горить будівля із заводом "Саста" та дата-центром "Яндексу"
Київ • УНН
Пожежа в будівлі порушила електроживлення та роботу широкого спектра сервісів Yandex Cloud. Там розташовані завод "Саста" і дата-центр.
У сасово рязанської області рф горить будівля, в якій розташовані верстатобудівний завод та великий дата-центр компанії "Яндекс". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві OSINT-канали.
Деталі
Зазначається, що зафіксовано "порушення електроживлення", через що недоступним став широкий спектр інфраструктури Yandex Cloud.
Проблеми торкнулися обчислювальних потужностей, мереж, сховищ даних, баз даних, Kubernetes, хмарних сервісів, ШІ та систем безпеки й моніторингу
Довідково
Завод "Саста" спеціалізується на виробництві важких металообробних верстатів, які використовуються для виготовлення військового обладнання.
ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" - великий дата-центр із заявленою енергетичною потужністю до 12 МВт та інфраструктурою для розміщення десятків тисяч серверів.
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