Дроноводи 423 окремого полку "Скіфські Грифони" зібрали перший осінній "врожай".

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Вересень виявився "врожайним" для бійців 423-го окремого полку БпС "Скіфські Грифони". Загальна кількість уражень зросла на 12% і сягнула 1318 верифікованих ворожих цілей, повідомляє пресслужба полку, пише УНН.

Зокрема, у вересні помітно зросла кількість уражень особового складу ворога (+30), артсистем (+30%), енергооб’єктів (+40%), телекомунікаційного обладнання (+34%), складів із БК та ПММ (+40%). Загалом протягом останнього місяця бійцями полку було уражено: 307 одиниць особового складу ворога, 480 укриттів та фортифікаційних споруд, 252 одиниці важкої автомобільної техніки, 12 артсистем, 2 танки, 53 БПЛА літакового та коптерного типу. Серед знищених цілей також почали з’являтися перші ворожі НРК, які раніше не мали активного застосування на Запорізькому напрямку.