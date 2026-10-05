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Дроноводи 423 окремого полку "Скіфські Грифони" зібрали перший осінній "врожай"

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Дроноводи 423 окремого полку "Скіфські Грифони" зібрали перший осінній "врожай".

Дроноводи 423 окремого полку "Скіфські Грифони" зібрали перший осінній "врожай"
фото ілюстративне

Вересень виявився "врожайним" для бійців 423-го окремого полку БпС "Скіфські Грифони". Загальна кількість уражень зросла на 12% і сягнула 1318 верифікованих ворожих цілей, повідомляє пресслужба полку, пише УНН.

Зокрема, у вересні помітно зросла кількість уражень особового складу ворога (+30), артсистем (+30%), енергооб’єктів (+40%), телекомунікаційного обладнання (+34%), складів із БК та ПММ (+40%). Загалом протягом останнього місяця бійцями полку було уражено: 307 одиниць особового складу ворога, 480 укриттів та фортифікаційних споруд, 252 одиниці важкої автомобільної техніки, 12 артсистем, 2 танки, 53 БПЛА літакового та коптерного типу. Серед знищених цілей також почали з’являтися перші ворожі НРК, які раніше не мали активного застосування на Запорізькому напрямку.

Щороку на нашому напрямку спостерігається одна й та сама картина - ворог активізується перед приходом зими і намагається скористатися погіршенням погодних умов для проведення механізованих штурмів. Кількість знищених цілей протягом вересня-листопада завжди помітно зростає і цьогоріч історія знову повториться. За терор проти мирного населення і цивільної інфраструктури в нашому тилу ми влаштуємо ворогу в придніпровських степах справжню пекельну осінь

- наголошує командир 423 полку полковник В. Герсак.

Євген Царенко

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