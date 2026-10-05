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Операторы дронов 423-го отдельного полка "Скифские Грифоны» собрали первый осенний "урожай"

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

Операторы дронов 423-го отдельного полка "Скифские Грифоны» собрали первый осенний "урожай".

Операторы дронов 423-го отдельного полка "Скифские Грифоны» собрали первый осенний "урожай"
фото иллюстративное

Сентябрь оказался "урожайным" для бойцов 423-го отдельного полка БпС "Скифские Грифоны". Общее количество поражений выросло на 12% и достигло 1318 верифицированных вражеских целей, сообщает пресс-служба полка, пишет УНН.

В частности, в сентябре заметно выросло количество поражений личного состава противника (+30), артсистем (+30%), энергообъектов (+40%), телекоммуникационного оборудования (+34%), складов с боеприпасами и ГСМ (+40%). Всего в течение последнего месяца бойцами полка были поражены: 307 единиц личного состава противника, 480 укрытий и фортификационных сооружений, 252 единицы тяжёлой автомобильной техники, 12 артсистем, 2 танка, 53 БПЛА самолётного и коптерного типа. Среди уничтоженных целей также начали появляться первые вражеские НРК, которые ранее не имели активного применения на Запорожском направлении.

Ежегодно на нашем направлении наблюдается одна и та же картина — противник активизируется перед наступлением зимы и пытается воспользоваться ухудшением погодных условий для проведения механизированных штурмов. Количество уничтоженных целей в течение сентября-ноября всегда заметно возрастает, и в этом году история вновь повторится. За террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры в нашем тылу мы устроим врагу в приднепровских степях настоящую адскую осень

— подчёркивает командир 423-го полка полковник В. Герсак.

Евгений Царенко

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