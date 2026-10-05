Операторы дронов 423-го отдельного полка "Скифские Грифоны» собрали первый осенний "урожай".

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Сентябрь оказался "урожайным" для бойцов 423-го отдельного полка БпС "Скифские Грифоны". Общее количество поражений выросло на 12% и достигло 1318 верифицированных вражеских целей, сообщает пресс-служба полка, пишет УНН.

В частности, в сентябре заметно выросло количество поражений личного состава противника (+30), артсистем (+30%), энергообъектов (+40%), телекоммуникационного оборудования (+34%), складов с боеприпасами и ГСМ (+40%). Всего в течение последнего месяца бойцами полка были поражены: 307 единиц личного состава противника, 480 укрытий и фортификационных сооружений, 252 единицы тяжёлой автомобильной техники, 12 артсистем, 2 танка, 53 БПЛА самолётного и коптерного типа. Среди уничтоженных целей также начали появляться первые вражеские НРК, которые ранее не имели активного применения на Запорожском направлении.