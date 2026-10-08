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В рф начались масштабные проблемы с интернетом после атаки на дата-центр «Яндекса» — какие сервисы не работают

Киев • УНН

 • 2618 просмотра

В России перебои затронули операторов, соцсети, «Госуслуги», банки и государственные сайты. Сбои произошли после пожара в дата-центре «Яндекса».

В рф начались масштабные проблемы с интернетом после атаки на дата-центр «Яндекса» — какие сервисы не работают
Фото иллюстративное

В рф произошли масштабные сбои в работе интернета — помимо СМИ, соцсетей и «Госуслуг», проблемы фиксируются у мобильных операторов, Т-банка, сайта президентских грантов и Первого канала, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

О проблемах с доступом к российским сайтам Tele2, Ростелекома, МегаФона, МТС, Первого канала, сайта «президентские гранты.рф», Т-банка и других ресурсов сообщил «Сбой.рф».

В списке регионов рф по количеству жалоб на проблемы со связью лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Краснодарский край, Московская, Свердловская, Нижегородская и Ростовская области.

Масштабные сбои в работе интернета фиксируют после атаки на дата-центр «Яндекса»

Кроме того, по данным Downdetector, перебои в работе возникли у «Госуслуг», РЖД, «Авито», «ВКонтакте» и других публичных компаний.

Добавим

Акции «Яндекса» подешевели на 3,4% на фоне атаки на дата-центр компании в Рязанской области.

После атаки дронов в рф остановился дата-центр "Яндекса"08.10.26, 10:00 • 3548 просмотров

Ранее OSINT-эксперт ASTRA установил, что в Сасове Рязанской области начался пожар на территории завода «Саста», где находится дата-центр ООО «Яндекс ДЦ». Он прекратил свою работу.

В российском Сасово горит здание с заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса»08.10.26, 05:24 • 20364 просмотра

Антонина Туманова

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