"Они били по нашим дата-центрам, мы ответили" — Зеленский объяснил, почему Украина ударила по "Яндексу" в России
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украина ударила по дата-центру "Яндекса" в Рязанской области в ответ на атаки РФ по украинским дата-центрам. Деталей операции президент не раскрыл.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил удар украинских военных по дата-центру российской компании "Яндекс" в Рязанской области. По его словам, это был ответ на аналогичные атаки России на украинскую инфраструктуру, пишет УНН.
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Глава государства подчеркнул, что российские войска неоднократно атаковали украинские дата-центры и продолжают наносить по ним удары.
Дата-центры, вы все знаете, они били и бьют по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Всех деталей сказать не могу
Украина отвечает на российские удары
Таким образом, президент подтвердил, что атака на дата-центр "Яндекса" в Рязанской области стала частью зеркальных действий Украины в ответ на удары российских войск.
В то же время Зеленский не раскрыл подробностей операции и не уточнил ее результатов.
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