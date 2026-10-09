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москву и область атакуют дроны и аэростаты, в аэропортах задержали более 370 рейсов

Киев • УНН

 • 5672 просмотра

В южных районах москвы сообщают о взрывах и работе ПВО. Из-за угрозы атак ограничили полёты, более 370 рейсов задержали.

москву и область атакуют дроны и аэростаты, в аэропортах задержали более 370 рейсов
Фото иллюстративное

москва и область под атакой дронов и малых воздушных шаров, жители южных районов столицы рф сообщают о работе ПВО, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Мониторинговые каналы пишут, что москву и область атакуют беспилотники и малые воздушные шары (МВШ), работает ПВО.

Жители Капотни, Кузьминок, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильщиков, Нагатинского затона и других районов сообщают о звуках взрывов, некоторые пишут, что наблюдали работу ПВО.

Добавим

Во всех четырех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском, Шереметьево действует план "Ковер", сообщили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Жуковский — были закрыты всю ночь из-за налета БПЛА.

По данным Telegram-канала "Baza", за сутки в московских аэропортах было задержано более 370 рейсов, еще 62 отменено.

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Ограничения вводились из-за угрозы налета украинских беспилотников. Во Внуково задержали 158 рейсов и отменили 38. В Шереметьево задерживались 157 рейсов, еще 11 отменено. В Домодедово 58 рейсов не вылетели вовремя, 13 отменено — говорится в сообщении.

В настоящее время в небе над столицей РФ продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.

Антонина Туманова

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