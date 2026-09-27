Ашгабат

Столиця Туркменістану

Місто засноване 1881 року як російська прикордонна фортеця на місці давньої оази Шовкового шляху. Розташоване за 40 кілометрів від сучасного кордону з Іраном. У 1924 році Ашгабад став столицею новоутвореної Туркменської РСР. Найтрагічнішою сторінкою в історії міста став нищівний землетрус 1948 року, що майже повністю зруйнував Ашгабад і забрав понад сто тисяч життів. Після здобуття Туркменістаном незалежності 1991 року місто пережило масштабну перебудову: за правління Сапармурата Ніязова та його наступника Ашгабад забудували величезною кількістю споруд з білого мармуру, за що місто отримало визнання Книги рекордів Гіннеса як місто з найвищою у світі концентрацією білих мармурових будівель. Кількість населення за переписом 2020 року становить близько мільйона осіб.