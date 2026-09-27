Ашгабат
Столиця Туркменістану
Місто засноване 1881 року як російська прикордонна фортеця на місці давньої оази Шовкового шляху. Розташоване за 40 кілометрів від сучасного кордону з Іраном. У 1924 році Ашгабад став столицею новоутвореної Туркменської РСР. Найтрагічнішою сторінкою в історії міста став нищівний землетрус 1948 року, що майже повністю зруйнував Ашгабад і забрав понад сто тисяч життів. Після здобуття Туркменістаном незалежності 1991 року місто пережило масштабну перебудову: за правління Сапармурата Ніязова та його наступника Ашгабад забудували величезною кількістю споруд з білого мармуру, за що місто отримало визнання Книги рекордів Гіннеса як місто з найвищою у світі концентрацією білих мармурових будівель. Кількість населення за переписом 2020 року становить близько мільйона осіб.
1881
Заснування як російської фортеці
1924
Столиця Туркменської РСР
1948
Руйнівний землетрус
1991
Столиця незалежного Туркменістану
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