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The New York Times

Понад 50 країн ООН закликали росію до негайного припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Понад 50 держав-членів ООН, а також ЄС закликали росію погодитися на припинення вогню та мирні переговори з Україною. Вони також вимагають повернення цивільних і полонених.

Понад 50 країн ООН закликали росію до негайного припинення вогню в Україні
Фото: t.me/Ukraine_MFA

Понад 50 країн-членів Організації Об’єднаних Націй закликали росію погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню та розпочати змістовні переговори про мир. Про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднили перед засіданням Ради Безпеки ООН висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що крім України, заяву підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гондурас, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, а також Європейський Союз.

З березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та беззастережне припинення вогню. Ми закликаємо росію нарешті вчинити так само - це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що приведуть до миру. Ми закликаємо росію забезпечити негайне, безпечне та беззастережне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, насильно переміщених або депортованих українських цивільних осіб, зокрема дітей, а також повне повернення всіх військовополонених та всіх інтернованих осіб як важливі заходи з зміцнення довіри. Україна прагне миру. Ми прагнемо миру. росія має припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та конструктивно долучитися до переговорів щодо досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права

- йдеться в тексті заяви.

Нагадаємо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, говорячи про війну в Україні, розкритикував "повномасштабне вторгнення" росії до її сусіда, заявивши, що це піддало Україну "жорстокій війні, що є кричущим порушенням Статуту ООН".

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаСвіт
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