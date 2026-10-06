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Ашхабад

Столица Туркменистана
Город основан в 1881 году как русская пограничная крепость на месте древнего оазиса Шёлкового пути. Расположен в 40 километрах от современной границы с Ираном. В 1924 году Ашхабад стал столицей новообразованной Туркменской ССР. Самой трагической страницей в истории города стало разрушительное землетрясение 1948 года, которое почти полностью уничтожило Ашхабад и унесло более ста тысяч жизней. После обретения Туркменистаном независимости в 1991 году город пережил масштабную перестройку: во время правления Сапармурата Ниязова и его преемника Ашхабад застроили огромным количеством сооружений из белого мрамора, за что город получил признание Книги рекордов Гиннесса как город с самой высокой в мире концентрацией зданий из белого мрамора. Численность населения по переписи 2020 года составляет около миллиона человек.
1881
Основание как русской крепости
1924
Столица Туркменской ССР
1948
Разрушительное землетрясение
1991
Столица независимого Туркменистана
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