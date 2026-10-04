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Силы обороны поразили «Бук-М3», базу дронов и РЭБ россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 2162 просмотра

Украинские военные поразили российский «Бук-М3», базу ударных БПЛА, станцию РЭБ, телекоммуникационные узлы и ремонтные подразделения.

Силы обороны поразили «Бук-М3», базу дронов и РЭБ россиян - Генштаб

3 октября и в ночь на 4 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. Речь идет о ЗРК "Бук-М3", месте запуска БПЛА и других объектах, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Подробности

В районе н. п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.

В районе Донецка Донецкой области украинские воины нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

В районе города климово брянской области рф украинские воины поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области поражены телекоммуникационные узлы российских подразделений.

В районах Веселой Тарасовки и Лисичанска Луганской области поражены ремонтные подразделения оккупантов.

Места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских агрессоров являются одними из приоритетных целей. Систематическое поражение таких объектов направлено на снижение возможностей рф применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины

- говорится в сообщении Генштаба.

Напомним

Россия усилит удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины после заявления Президента Украины Владимира Зеленского об увеличении атак на российские НПЗ.

Евгений Устименко

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