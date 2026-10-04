Силы обороны поразили «Бук-М3», базу дронов и РЭБ россиян - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные поразили российский «Бук-М3», базу ударных БПЛА, станцию РЭБ, телекоммуникационные узлы и ремонтные подразделения.
3 октября и в ночь на 4 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. Речь идет о ЗРК "Бук-М3", месте запуска БПЛА и других объектах, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
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В районе н. п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.
В районе Донецка Донецкой области украинские воины нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.
В районе города климово брянской области рф украинские воины поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.
В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области поражены телекоммуникационные узлы российских подразделений.
В районах Веселой Тарасовки и Лисичанска Луганской области поражены ремонтные подразделения оккупантов.
Места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских агрессоров являются одними из приоритетных целей. Систематическое поражение таких объектов направлено на снижение возможностей рф применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины
Напомним
Россия усилит удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины после заявления Президента Украины Владимира Зеленского об увеличении атак на российские НПЗ.