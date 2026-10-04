Сили оборони уразили «Бук-М3», базу дронів і РЕБ росіян - Генштаб

3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Йдеться про ЗРК "Бук-М3", місце запуску БПЛА та інші об'єкти, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

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У районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.

У районі Донецька Донецької області українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА противника.

У районі міста клімово брянської області рф українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів.

У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів.

Місця зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА російських агресорів є одними з пріоритетних цілей. Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей рф застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо

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